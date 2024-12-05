СПЧ призвал ЮНЕСКО предотвратить снос памятника Пушкину в Одессе

Демонтаж памятников, связанных с Россией и СССР, начался на Украине в 2015 г. Местные власти также переименовывают соответствующие топонимы. После начала российской спецоперации в феврале 2022 г. эта работа активизировалась. В частности, в декабре того же года в Одессе был демонтирован памятник Екатерине II («Памятник основателям Одессы»). Композиция включала скульптуру не только российской императрицы, но и ее сподвижников – основателей города Иосифа де Рибаса и Платона Зубова, первого архитектора Одессы Франца де Воллана, а также государственного деятеля Григория Потемкина.