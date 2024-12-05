СПЧ призвал ЮНЕСКО предотвратить снос памятника Пушкину в Одессе
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обратился к гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле с просьбой предотвратить снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, который был анонсирован горсоветом. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.
Обращение направила постоянная комиссия совета по социальным и культурным правам.
«Уничтожение исторического объекта, имеющего значение не только для российской, но и всей общеевропейской культуры, не может быть оправдано никакими соображениями. <…> Просим вас предпринять безотлагательные меры по предотвращению акта антикультурного вандализма», – цитирует СПЧ обращение к ЮНЕСКО.
В совете отметили, что памятник Пушкину входит в состав объекта всемирного наследия «Исторический центр Одессы», который подлежит государственной охране в соответствии с международной Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г.
Памятник поэту был установлен в 1889 г. Он сооружен на средства, которые пожертвовали местные жители. 4 декабря депутаты городского совета Одессы приняли постановление о демонтаже памятника Пушкину на Приморском бульваре. Снос объекта инициировала областная военная администрация, а мэр Геннадий Труханов выступал против, поскольку объект внесен в реестр ЮНЕСКО.
Демонтаж памятников, связанных с Россией и СССР, начался на Украине в 2015 г. Местные власти также переименовывают соответствующие топонимы. После начала российской спецоперации в феврале 2022 г. эта работа активизировалась. В частности, в декабре того же года в Одессе был демонтирован памятник Екатерине II («Памятник основателям Одессы»). Композиция включала скульптуру не только российской императрицы, но и ее сподвижников – основателей города Иосифа де Рибаса и Платона Зубова, первого архитектора Одессы Франца де Воллана, а также государственного деятеля Григория Потемкина.