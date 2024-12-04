Путин обновил состав президентского совета по правам человека

Ранее СМИ писали о связях Малькевича с медиаструктурами экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В 2018 г. в Вашингтоне его задержало ФБР как руководителя англоязычного издания USA Really, дочернего проекта «РИА ФАН», входившего в медиагруппу Пригожина. После обыска и допроса его обязали зарегистрировать USA Really как иностранного агента, а затем США, ЕС, Великобритания, Швейцария, Канада, Япония и Украина внесли его в свои санкционные списки.