Путин обновил состав президентского совета по правам человека

Путин обновил состав президентского совета по правам человекаВ него вошли депутат петербургского заксобрания, ректор ВШЭ и глава ФНПР
Президент России Владимир Путин включил в состав президентского совета по правам человека депутата петербургского законодательного собрания Александра Малькевича, ректора ВШЭ Никиту Анисимова и председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергея Черногаева, следует из указа на официальном портале правовых актов.
Своим указом Путин также исключил из СПЧ члена президиума движения «Свободный Донбасс» Елену Шишкину, президента московского отделения Международной академии архитектуры Андрея Бокова, президента общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» Бориса Кравченко и главу регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгения Мысловского.
Как рассказал «Ведомостям» Малькевич, он будет в первую очередь заниматься вопросами, связанными с интеграцией новых регионов РФ.
«Подобным я занимаюсь последние 2,5 года. Поэтому намерен в этом направлении продолжать защиту прав сотен тысяч наших новых граждан», – рассказал депутат.
Он также добавил, что имеет много знакомых в СПЧ, а также что намеревается продолжить работу по «отстаиванию чести и достоинства» российских журналистов. В частности, «призвать к ответу ЮНЕСКО за фейковый доклад» о погибших российских журналистах в ходе спецоперации.
Ранее СМИ писали о связях Малькевича с медиаструктурами экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В 2018 г. в Вашингтоне его задержало ФБР как руководителя англоязычного издания USA Really, дочернего проекта «РИА ФАН», входившего в медиагруппу Пригожина. После обыска и допроса его обязали зарегистрировать USA Really как иностранного агента, а затем США, ЕС, Великобритания, Швейцария, Канада, Япония и Украина внесли его в свои санкционные списки.
Летом 2019 г. уже в Ливии были арестованы двое сотрудников «Фонда защиты национальных ценностей». Им на тот момент руководил Малькевич. Их задержали по подозрению в попытке повлиять на предстоящие в стране президентские выборы. По данным местной прокуратуры, они собирались устроить встречу с потенциальным кандидатом Саифом аль-Исламом Каддафи, беглым сыном бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи.