В Одессе начался демонтаж памятника Екатерине II
Утром 28 декабря в Одессе начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщает местное издание «Думская».
Композиция располагается на Екатерининской площади. Отмечается, что подъехать к ней невозможно, поскольку место, где проходит снос памятника, перекрыто. На площадь никого не пускают, кроме работников коммунальных служб. Для демонтажа уже подогнали тяжелую технику.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале опубликовал несколько фото и видео с площади. По его словам, там «начинаются какие-то работы».
Обсуждение переноса памятника началось летом 2022 г. на фоне спецоперации России на Украине. В августе в интервью газете Corriere della Sera мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса, он также выразил обеспокоенность по поводу растущей русофобии.
Однако уже 5 ноября мэр Одессы поддержал демонтаж памятника императрице Екатерине II. Труханов указал на результаты голосования на платформе «Социально активный гражданин», согласно которым большинство жителей Одессы выступило за перенос монумента.
30 ноября Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Демонтаж памятника российской императрице поддержало 43 депутата, 1 человек не проголосовал.
Памятник Екатерине II («Памятник основателям Одессы») представляет собой композицию, которая включает скульптуру не только российской императрицы, но и памятники ее сподвижникам — основателям Одессы Иосифу де Рибасу и Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также государственному деятелю Григорию Потемкину. Екатерина II распорядилась основать Одессу в 1794 г. Памятник был создан в 1900 г. по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко.