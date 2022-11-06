В Одессе началась подготовка к демонтажу памятника Екатерине II

5 ноября стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника императрице Екатерине II. «Голосование на платформе "Социально активный гражданин", посвященное дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе наша община сохранила верность демократическим ценностям», — написал Труханов в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская). Мэр Одессы отметил, что сам проголосует за демонтаж памятника и перенос его в Парк имперского и советского прошлого.