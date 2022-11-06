В Одессе началась подготовка к демонтажу памятника Екатерине II
Одесские сотрудники подрядной организации начали подготовительные работы для демонтажа памятника российской императрице Екатерине II. Объявление об этом размещено на ограждении вокруг монумента.
5 ноября стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника императрице Екатерине II. «Голосование на платформе "Социально активный гражданин", посвященное дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе наша община сохранила верность демократическим ценностям», — написал Труханов в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская). Мэр Одессы отметил, что сам проголосует за демонтаж памятника и перенос его в Парк имперского и советского прошлого.
Ранее политик в интервью газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и обеспокоен растущей русофобией. В октябре 2022 г. Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования о судьбе памятника. Согласно результатам опроса граждан большинство проголосовало за снос.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа монумента «Родина-мать» в Николаеве. Ведомство намерено установить лиц, причастных к совершению преступления. 3 ноября в Telegram-канале российской делегации в ЮНЕСКО сообщили о взрыве монумента в Николаеве и опубликовали фотографии демонтажа. Памятник «Родина-мать» был установлен в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.