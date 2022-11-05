Мэр Одессы Труханов выступил за демонтаж памятника Екатерине II

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа монумента «Родина-мать» в Николаеве. Ведомство намерено установить лиц, причастных к совершению преступления. 3 ноября в Telegram-канале российской делегации в ЮНЕСКО сообщили о взрыве монумента в Николаеве и опубликовали фотографии демонтажа. Памятник «Родина-мать» был установлен в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.