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Мэр Одессы Труханов выступил за демонтаж памятника Екатерине II

Ведомости

Мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника императрице Екатерине II, сообщает «РИА Новости».

«Голосование на платформе "Социально активный гражданин", посвященное дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе наша община сохранила верность демократическим ценностям», — написал Труханов в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).

По словам Труханова, на ближайшей сессии горсовета вопрос будет вынесен на рассмотрение. Мэр Одессы отметил, что сам проголосует за демонтаж памятника и перенос его в Парк имперского и советского прошлого.

Ранее по теме: Путин: Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам

Ранее политик в интервью газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и обеспокоен растущей русофобией. В октябре 2022 г. Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования о судьбе памятника. Согласно результатам опроса граждан большинство проголосовало за снос.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа монумента «Родина-мать» в Николаеве. Ведомство намерено установить лиц, причастных к совершению преступления. 3 ноября в Telegram-канале российской делегации в ЮНЕСКО сообщили о взрыве монумента в Николаеве и опубликовали фотографии демонтажа. Памятник «Родина-мать» был установлен в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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