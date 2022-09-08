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Путин: Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам

Ведомости

Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в ДНР мемориала «Саур-Могила». Стенограмма видеообращения опубликована на сайте Кремля. 

«Мы помним наших родных <...>, в их честь храним и восстанавливаем мемориалы и никогда не сможем понять и принять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах», — сказал Путин. 

Он отметил, что смотрит на снос памятников советским воинам в ряде стран Европы «с болью в сердце». Такие действия российский лидер охарактеризовал как «циничное предательство» своих предков.

За последние несколько месяцев власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести памятники, посвященные героям Второй мировой войны. Так, в середине августа в Эстонии сняли с постамента памятник советскому танку Т-34 в Нарве. 23 августа в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. 

Москва такой шаг осудила. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия латвийских властей проявлением неонацизма. В Кремле назвали снос монументов «войной с историей», однако возможностей помешать этому у российских властей нет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, в начале сентября власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище. Снести монумент собираются до 1 ноября. В столичном муниципалитете отметили, что это решение поможет начать демонтаж комплекса советских захоронений времен Второй мировой войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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