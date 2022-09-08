Путин: Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам
Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в ДНР мемориала «Саур-Могила». Стенограмма видеообращения опубликована на сайте Кремля.
«Мы помним наших родных <...>, в их честь храним и восстанавливаем мемориалы и никогда не сможем понять и принять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах», — сказал Путин.
Он отметил, что смотрит на снос памятников советским воинам в ряде стран Европы «с болью в сердце». Такие действия российский лидер охарактеризовал как «циничное предательство» своих предков.
За последние несколько месяцев власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести памятники, посвященные героям Второй мировой войны. Так, в середине августа в Эстонии сняли с постамента памятник советскому танку Т-34 в Нарве. 23 августа в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Москва такой шаг осудила. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия латвийских властей проявлением неонацизма. В Кремле назвали снос монументов «войной с историей», однако возможностей помешать этому у российских властей нет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кроме того, в начале сентября власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище. Снести монумент собираются до 1 ноября. В столичном муниципалитете отметили, что это решение поможет начать демонтаж комплекса советских захоронений времен Второй мировой войны.
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