Путин: Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам

За последние несколько месяцев власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести памятники, посвященные героям Второй мировой войны. Так, в середине августа в Эстонии сняли с постамента памятник советскому танку Т-34 в Нарве. 23 августа в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.