Одесский горсовет одобрил демонтаж памятников Екатерине II и Александру Суворову
Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Прямая трансляция заседания велась на YouTube-канале горсовета.
Так, за демонтаж и перенос памятника Екатерине II проголосовали 43 депутата, 1 человек не проголосовал. Демонтаж памятника Суворову поддержал 41 одесский чиновник, трое свое мнение не высказали. В ходе заседания депутат горсовета Александра Ковальчук предложила перенести памятники после демонтажа на временное хранение в Одесский художественный музей.
Памятник Екатерине II («Памятник основателям Одессы») представляет собой композицию, которая включает скульптуру не только российской императрицы, но и памятники ее сподвижникам — основателям Одессы Иосифу де Рибасу и Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также государственному деятелю Григорию Потемкину. Екатерина II распорядилась основать Одессу в 1794 г. Памятник был создан в 1900 г. по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко.
Обсуждение переноса памятника началось летом этого года на фоне спецоперации России на Украине. В августе в интервью газете Corriere della Sera мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и обеспокоен растущей русофобией.
Однако уже 5 ноября он поддержал демонтаж памятника императрице Екатерине II. Труханов указал на результаты голосования на платформе «Социально активный гражданин», согласно которым большинство жителей Одессы выступило за перенос монумента. На следующий день в городе началась подготовка к демонтажу памятника Екатерине II. 24 ноября идею переноса памятников Екатерине II и Суворову одобрил одесский исполком.
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