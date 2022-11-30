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Одесский горсовет одобрил демонтаж памятников Екатерине II и Александру Суворову

Ведомости

Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Прямая трансляция заседания велась на YouTube-канале горсовета. 

Так, за демонтаж и перенос памятника Екатерине II проголосовали 43 депутата, 1 человек не проголосовал. Демонтаж памятника Суворову поддержал 41 одесский чиновник, трое свое мнение не высказали. В ходе заседания депутат горсовета Александра Ковальчук предложила перенести памятники после демонтажа на временное хранение в Одесский художественный музей.

Памятник Екатерине II («Памятник основателям Одессы») представляет собой композицию, которая включает скульптуру не только российской императрицы, но и памятники ее сподвижникам — основателям Одессы Иосифу де Рибасу и Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также государственному деятелю Григорию Потемкину. Екатерина II распорядилась основать Одессу в 1794 г. Памятник был создан в 1900 г. по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко.

Обсуждение переноса памятника началось летом этого года на фоне спецоперации России на Украине. В августе в интервью газете Corriere della Sera мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и обеспокоен растущей русофобией.  

Однако уже 5 ноября он поддержал демонтаж памятника императрице Екатерине II. Труханов указал на результаты голосования на платформе «Социально активный гражданин», согласно которым большинство жителей Одессы выступило за перенос монумента. На следующий день в городе началась подготовка к демонтажу памятника Екатерине II. 24 ноября идею переноса памятников Екатерине II и Суворову одобрил одесский исполком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных