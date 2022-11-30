Одесский горсовет одобрил демонтаж памятников Екатерине II и Александру Суворову

Памятник Екатерине II («Памятник основателям Одессы») представляет собой композицию, которая включает скульптуру не только российской императрицы, но и памятники ее сподвижникам — основателям Одессы Иосифу де Рибасу и Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также государственному деятелю Григорию Потемкину. Екатерина II распорядилась основать Одессу в 1794 г. Памятник был создан в 1900 г. по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко.