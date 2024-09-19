В Одессе снесут памятник Александру Пушкину

Демонтаж памятников, связанных с Россией и СССР, начался на Украине в 2015 г. Местные власти также переименовывают соответствующие топонимы. После начала спецоперации в феврале 2022 г. эта работа активизировалась. 19 сентября Верховная рада проголосовала за переименование 327 населенных пунктов Украины, которые, по мнению властей страны, связаны с РФ. Переименования, в частности, коснулись названий Пушкино, Кутузовка, Суворово, Некрасово и др.