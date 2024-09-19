Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Верховная рада проголосовала за переименование 327 населенных пунктов

Ведомости

Верховная рада проголосовала за переименование 327 населенных пунктов Украины, которые, по мнению властей страны, связаны с Россией. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За переименование выступил 281 депутат.

«Переименовываются названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т. д. Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Первомайское, Первомайское, Первомайское, Первомайск, Маевка и т. д», – уточнил Железняк.

23 апреля в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о переименовании более 300 населенных пунктов. Депутаты предложили изменить названия семи районов, 15 городов, 54 поселков и 267 сел.

Переименование топонимов, связанных с Россией или СССР, и демонтаж памятников идет на Украине с 2015 г. После начала спецоперации в феврале 2022 г. эта работа активизировалась.

В августе 2022 г. экспертный совет минкульта Украины представил список самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь. В него вошли имена космонавта Юрия Гагарина, поэта Александра Пушкина, селекционера Ивана Мичурина, летчика Валерия Чкалова, писателя Максима Горького, полководца Александра Суворова, поэтов Михаила Лермонтова и Владимира Маяковского и др.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных