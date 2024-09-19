Верховная рада проголосовала за переименование 327 населенных пунктов
Верховная рада проголосовала за переименование 327 населенных пунктов Украины, которые, по мнению властей страны, связаны с Россией. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
За переименование выступил 281 депутат.
«Переименовываются названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т. д. Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Первомайское, Первомайское, Первомайское, Первомайск, Маевка и т. д», – уточнил Железняк.
23 апреля в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о переименовании более 300 населенных пунктов. Депутаты предложили изменить названия семи районов, 15 городов, 54 поселков и 267 сел.
Переименование топонимов, связанных с Россией или СССР, и демонтаж памятников идет на Украине с 2015 г. После начала спецоперации в феврале 2022 г. эта работа активизировалась.
В августе 2022 г. экспертный совет минкульта Украины представил список самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь. В него вошли имена космонавта Юрия Гагарина, поэта Александра Пушкина, селекционера Ивана Мичурина, летчика Валерия Чкалова, писателя Максима Горького, полководца Александра Суворова, поэтов Михаила Лермонтова и Владимира Маяковского и др.