На Украине предложили переименовать более 300 «связанных с Россией» топонимов
В Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о переименовании более 300 населенных пунктов, которые, по мнению властей Украины, связаны с Россией или не соответствуют стандартам украинского языка. Документ опубликован в электронной базе парламента.
Депутаты предлагают изменить названия семи районов, 15 городов, 54 поселков и 267 сел. В пояснительной записке отмечается, что было рассмотрено 340 предложений от органов местного самоуправления и военных администраций, а также были учтены рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Украинские власти планируют переименовать те топонимы, которые содержат символику так называемой «российской имперской политики» или не соответствуют стандартам украинского языка. К примеру, предлагается привести к стандарту названия сел Дорожное и Кибляры. Также депутаты предлагают переименовать населенные пункты, связанные с именами полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова, писателя Максима Горького, летчика-испытателя Валерия Чкалова и др.
Среди городов власти, в частности, хотят изменить названия Новомосковска в Днепропетровской области (на Самар), Южноукраинска в Николаевской области (на Гард), Южного в Одесской области (на Порт-Анненталь) и Ватутино в Черкасской области (на Багачево).
Переименование топонимов, связанных с Россией или СССР, и демонтаж памятников идет на Украине с 2015 г. После начала спецоперации в феврале 2022 г. эта работа активизировалась.
В августе 2022 г. экспертный совет минкульта Украины представил список самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь. В него вошли имена космонавта Юрия Гагарина, поэта Александра Пушкина, селекционера Ивана Мичурина, летчика Валерия Чкалова, писателя Максима Горького, полководца Александра Суворова, поэтов Михаила Лермонтова и Владимира Маяковского и др.