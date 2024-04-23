На Украине предложили переименовать более 300 «связанных с Россией» топонимов

Депутаты предлагают изменить названия семи районов, 15 городов, 54 поселков и 267 сел. В пояснительной записке отмечается, что было рассмотрено 340 предложений от органов местного самоуправления и военных администраций, а также были учтены рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.