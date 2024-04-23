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На Украине предложили переименовать более 300 «связанных с Россией» топонимов

Ведомости

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о переименовании более 300 населенных пунктов, которые, по мнению властей Украины, связаны с Россией или не соответствуют стандартам украинского языка. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Депутаты предлагают изменить названия семи районов, 15 городов, 54 поселков и 267 сел. В пояснительной записке отмечается, что было рассмотрено 340 предложений от органов местного самоуправления и военных администраций, а также были учтены рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Украинские власти планируют переименовать те топонимы, которые содержат символику так называемой «российской имперской политики» или не соответствуют стандартам украинского языка. К примеру, предлагается привести к стандарту названия сел Дорожное и Кибляры. Также депутаты предлагают переименовать населенные пункты, связанные с именами полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова, писателя Максима Горького, летчика-испытателя Валерия Чкалова и др.

Среди городов власти, в частности, хотят изменить названия Новомосковска в Днепропетровской области (на Самар), Южноукраинска в Николаевской области (на Гард), Южного в Одесской области (на Порт-Анненталь) и Ватутино в Черкасской области (на Багачево).

Переименование топонимов, связанных с Россией или СССР, и демонтаж памятников идет на Украине с 2015 г. После начала спецоперации в феврале 2022 г. эта работа активизировалась. 

В августе 2022 г. экспертный совет минкульта Украины представил список самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь. В него вошли имена космонавта Юрия Гагарина, поэта Александра Пушкина, селекционера Ивана Мичурина, летчика Валерия Чкалова, писателя Максима Горького, полководца Александра Суворова, поэтов Михаила Лермонтова и Владимира Маяковского и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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