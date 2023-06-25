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В Одессе переименуют 15 связанных с Россией и СССР улиц

Ведомости

Власти Одессы планируют переименовать 15 улиц, которые связаны с Россией и СССР, в том числе улицы Некрасова, генерала Ватутина и переулок Зои Космодемьянской. Об этом сообщает издание «Думская».

Там уточнили, что за переименование жители Одессы проголосовали на портале «Социально активный гражданин». «Думская» приводит перечень этих улиц:

  • ул. Ляпидевского – ул. Ралли;

  • ул. Зои Космодемьянской – ул. Мускатную;

  • пер. Зои Космодемьянской – пер. Алиберне;

  • пер. Ушакова – пер. Рислинга;

  • ул. Генерала Ватутина – ул. Костецкую;

  • пер. Генерала Вишневского – пер. Анатра;

  • ул. Кристаловского – ул. Композитора Бортнянского;

  • ул. Смоленскую – ул. Леонида Смоленского;

  • ул. Скворцова – ул. Живописную;

  • пер. Ляпунова – пер. Ляпуновых;

  • пер. Некрасова – пер. Отоновский;

  • пер. Нахимова – пер. Барятинский;

  • ул. Елисаветинскую – ул. Университетскую;

  • ул. Декабристов – ул. Минаевская;

  • пер. Краснослободской – пер. Гетьмана Петра Дорошенко.

С начала спецоперации на Украине переименовывают улицы и сносят памятники, которые связаны с Россией. 25 августа 2022 г. мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская администрация переименовала 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией или СССР. Во Львовской области переименовали восемь улиц во Львове и 11 в населенным пунктах – городе Винники и в селе городского типа Рудне. 

Список самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь, в прошлом году подготовил экспертный совет украинского минкульта. В список вошли космонавт Юрий Гагарин, поэт Александр Пушкин, селекционер Иван Мичурин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, писатель Максим Горький, полководец Александр Суворов, поэты Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, Герой Советского Союза Александр Матросов и летчик-космонавт Владимир Комаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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