В Одессе переименуют 15 связанных с Россией и СССР улиц

С начала спецоперации на Украине переименовывают улицы и сносят памятники, которые связаны с Россией. 25 августа 2022 г. мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская администрация переименовала 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией или СССР. Во Львовской области переименовали восемь улиц во Львове и 11 в населенным пунктах – городе Винники и в селе городского типа Рудне.