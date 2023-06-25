В Одессе переименуют 15 связанных с Россией и СССР улиц
Власти Одессы планируют переименовать 15 улиц, которые связаны с Россией и СССР, в том числе улицы Некрасова, генерала Ватутина и переулок Зои Космодемьянской. Об этом сообщает издание «Думская».
Там уточнили, что за переименование жители Одессы проголосовали на портале «Социально активный гражданин». «Думская» приводит перечень этих улиц:
ул. Ляпидевского – ул. Ралли;
ул. Зои Космодемьянской – ул. Мускатную;
пер. Зои Космодемьянской – пер. Алиберне;
пер. Ушакова – пер. Рислинга;
ул. Генерала Ватутина – ул. Костецкую;
пер. Генерала Вишневского – пер. Анатра;
ул. Кристаловского – ул. Композитора Бортнянского;
ул. Смоленскую – ул. Леонида Смоленского;
ул. Скворцова – ул. Живописную;
пер. Ляпунова – пер. Ляпуновых;
пер. Некрасова – пер. Отоновский;
пер. Нахимова – пер. Барятинский;
ул. Елисаветинскую – ул. Университетскую;
ул. Декабристов – ул. Минаевская;
пер. Краснослободской – пер. Гетьмана Петра Дорошенко.
С начала спецоперации на Украине переименовывают улицы и сносят памятники, которые связаны с Россией. 25 августа 2022 г. мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская администрация переименовала 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией или СССР. Во Львовской области переименовали восемь улиц во Львове и 11 в населенным пунктах – городе Винники и в селе городского типа Рудне.
Список самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь, в прошлом году подготовил экспертный совет украинского минкульта. В список вошли космонавт Юрий Гагарин, поэт Александр Пушкин, селекционер Иван Мичурин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, писатель Максим Горький, полководец Александр Суворов, поэты Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, Герой Советского Союза Александр Матросов и летчик-космонавт Владимир Комаров.