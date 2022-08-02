Совет Минкульта Украины подготовил список российских топонимов для переименования
Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) составил перечень самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
Как уточняют в ведомстве, на Украине «значительное количество имен, обозначающих улицы, площади, проспекты и другие объекты, связаны с россиянами, чья жизнь и деятельность не имеют отношения к Украине, ее истории, науке, культуре». В список вошли космонавт Юрий Гагарин, поэт Александр Пушкин, селекционер Иван Мичурин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, писатель Максим Горький, полководец Александр Суворов, поэты Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, герой Советского Союза Александр Матросов и летчик-космонавт Владимир Комаров.
Для сокращения влияния «советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев», а также для установления исторической справедливости и восстановления украинской топонимики, экспертный совет рекомендовал заменить вышеперечисленные названия при переименовании улиц и других объектов.
28 апреля кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников.
С начала спецоперации на Украине переименовывают улицы и сносят памятники, которые связаны с Россией. 21 июня РИА «Новости» сообщали, что проспект Юрия Гагарина в Киеве хотят переименовать в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка. Во Львовской области переименовали восемь улиц во Львове и 11 в населенным пунктах – городе Винники и в селе городского типа Рудне.