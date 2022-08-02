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Совет Минкульта Украины подготовил список российских топонимов для переименования

Ведомости

Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) составил перечень самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Как уточняют в ведомстве, на Украине «значительное количество имен, обозначающих улицы, площади, проспекты и другие объекты, связаны с россиянами, чья жизнь и деятельность не имеют отношения к Украине, ее истории, науке, культуре». В список вошли космонавт Юрий Гагарин, поэт Александр Пушкин, селекционер Иван Мичурин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, писатель Максим Горький, полководец Александр Суворов, поэты Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, герой Советского Союза Александр Матросов и летчик-космонавт Владимир Комаров.

Для сокращения влияния «советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев», а также для установления исторической справедливости и восстановления украинской топонимики, экспертный совет рекомендовал заменить вышеперечисленные названия при переименовании улиц и других объектов.

28 апреля кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников.

С начала спецоперации на Украине переименовывают улицы и сносят памятники, которые связаны с Россией. 21 июня РИА «Новости» сообщали, что проспект Юрия Гагарина в Киеве хотят переименовать в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка. Во Львовской области переименовали восемь улиц во Львове и 11 в населенным пунктах – городе Винники и в селе городского типа Рудне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных