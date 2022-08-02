Совет Минкульта Украины подготовил список российских топонимов для переименования

С начала спецоперации на Украине переименовывают улицы и сносят памятники, которые связаны с Россией. 21 июня РИА «Новости» сообщали, что проспект Юрия Гагарина в Киеве хотят переименовать в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка. Во Львовской области переименовали восемь улиц во Львове и 11 в населенным пунктах – городе Винники и в селе городского типа Рудне.