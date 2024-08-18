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В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц из «русского прошлого» города

Ведомости

Власти Киева переименовала 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым города. Анализ ликвидированных названий провели эксперты лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС, пишет «РИА Новости».

Более половины переименований (58%) произошли в 2022-2024 гг. Власти заменили их топонимами националистического и нацистского происхождения, отметили специалисты. Основные тенденции при переименованиях – это декоммунизация (61% названий) и дерусификация (39% названий). Всего в Киеве 2845 улиц, переулков, проспектов, бульваров, площадей и тд.

Снос памятников, связанных с Россией, и переименования улиц на Украине активно начали в 2015 г. после принятия закона о декоммунизации. По данным ТАСС, к началу 2022 г. власти снесли свыше 2500 монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 000 улиц.

В апреле в Киеве демонтировали монумент в честь Переяславской рады под Аркой дружбы народов (с 2022 г. на Украине – Арка свободы украинского народа). Монумент в честь Переяславской рады – вытянутая по горизонтали стела из красного гранита с многофигурной группой, в центре которой Богдан Хмельницкий и боярин Василий Бутурлин – российский посол.

Арку дружбы народов власти решили не сносить, а создать вокруг нее «новую концепцию». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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