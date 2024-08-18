В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц из «русского прошлого» города

В апреле в Киеве демонтировали монумент в честь Переяславской рады под Аркой дружбы народов (с 2022 г. на Украине – Арка свободы украинского народа). Монумент в честь Переяславской рады – вытянутая по горизонтали стела из красного гранита с многофигурной группой, в центре которой Богдан Хмельницкий и боярин Василий Бутурлин – российский посол.