В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц из «русского прошлого» города
Власти Киева переименовала 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым города. Анализ ликвидированных названий провели эксперты лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС, пишет «РИА Новости».
Более половины переименований (58%) произошли в 2022-2024 гг. Власти заменили их топонимами националистического и нацистского происхождения, отметили специалисты. Основные тенденции при переименованиях – это декоммунизация (61% названий) и дерусификация (39% названий). Всего в Киеве 2845 улиц, переулков, проспектов, бульваров, площадей и тд.
Снос памятников, связанных с Россией, и переименования улиц на Украине активно начали в 2015 г. после принятия закона о декоммунизации. По данным ТАСС, к началу 2022 г. власти снесли свыше 2500 монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 000 улиц.
В апреле в Киеве демонтировали монумент в честь Переяславской рады под Аркой дружбы народов (с 2022 г. на Украине – Арка свободы украинского народа). Монумент в честь Переяславской рады – вытянутая по горизонтали стела из красного гранита с многофигурной группой, в центре которой Богдан Хмельницкий и боярин Василий Бутурлин – российский посол.
Арку дружбы народов власти решили не сносить, а создать вокруг нее «новую концепцию».