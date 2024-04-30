В Киеве демонтируют монумент в честь Переяславской рады

В Киеве демонтируют монумент в честь Переяславской радыАрку дружбы народов власти решили не сносить, а создать вокруг нее «новую концепцию»
В Киеве начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады под Аркой дружбы народов (с 2022 г. на Украине – Арка свободы украинского народа), сообщила городская администрация.
«Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция достаточно массивная. Она состоит из примерно 20 элементов, весящих около 6000 – 7000 кг», – говорится в сообщении властей.
Предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить. Уточняется, что монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.
Монумент в честь Переяславской рады – вытянутая по горизонтали стела из красного гранита с многофигурной группой, в центре которой Богдан Хмельницкий и боярин Василий Бутурлин – российский посол. Телеканал Киев24 уточняет, что демонтаж производится в рамках декоммунизации города.
Арка дружбы народов установлена в Киеве в 1982 г. в честь решения Переяславской рады во главе с Богданом Хмельницким о присоединении Украины к России в 1654 г. Ранее 25 апреля городские власти Киева заявили, что Арку дружбы народов не будут сносить. Объект решили переосмыслить, «создав на пространстве вокруг нее новую концепцию», писала «Страна.ua».
Арка дружбы народов установлена в Киеве в 1982 г. в честь решения Переяславской рады во главе с Богданом Хмельницким о присоединении Украины к России в 1654 г. В рамках декоммунизации Арку дружбы переименовали в Арку свободы украинского народа в 2022 г. В мае 2022 г. депутаты Киевсовета утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, «которые нужно убрать с улиц и построек столицы», сообщал мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее в апреле в украинском городе Ровно снесли монумент Вечной Славы, который был установлен в 40-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Демонтажу подверглась композиция на Холме Славы высотой 8 м, которая состояла из трех бронзовых фигур: солдата, партизана и девочки.
Летом прошлого года с монумента «Родина-мать» в Киеве сняли советский герб и установили герб Украины – трезубец. Кроме того, памятник получил новое название – «Украина-мать».
Снос памятников, связанных с Россией, на Украине начали в 2015 г. после принятия закона о декоммунизации. По данным ТАСС, к началу 2022 г. власти снесли свыше 2500 монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 000 улиц.