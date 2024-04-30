В Киеве демонтируют монумент в честь Переяславской рады

Арка дружбы народов установлена в Киеве в 1982 г. в честь решения Переяславской рады во главе с Богданом Хмельницким о присоединении Украины к России в 1654 г. В рамках декоммунизации Арку дружбы переименовали в Арку свободы украинского народа в 2022 г. В мае 2022 г. депутаты Киевсовета утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, «которые нужно убрать с улиц и построек столицы», сообщал мэр Киева Виталий Кличко.