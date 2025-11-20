Ориентированные на реабилитацию ветеранов фонды получат господдержку

Социально ориентированными считаются НКО, созданные в форме фонда, общественной организации (кроме политических партий), некоммерческого партнерства, религиозного сообщества, автономной некоммерческой организации, ассоциации или казачьего объединения.

В уставе СОНКО должен быть отражен как минимум один вид деятельности из перечня, определенного законом о некоммерческих организациях. НКО может выполнять функции соцподдержки и защиты граждан, заниматься охраной окружающей среды, благотворительной деятельностью, оказанием юридической помощи на безвозмездной основе или культурной адаптацией и интеграцией мигрантов. Перед ней также могут стоять задачи по медицинской реабилитации, патриотическому воспитанию детей и подростков и т. д.