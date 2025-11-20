Ориентированные на реабилитацию ветеранов фонды получат господдержку

Ориентированные на реабилитацию ветеранов фонды получат господдержкуЭто позволит им направить средства на проекты по трудоустройству бывших участников спецоперации
Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), которые занимаются социальной реабилитацией ветеранов боевых действий, а также оказывают психологическую помощь членам их семей и родственникам погибших участников боевых действий, смогут получить от органов государственной власти и местного самоуправления финансовую и имущественную поддержку. Такой закон 19 ноября приняла Госдума во втором и окончательном, третьем чтении.
Сейчас некоммерческие организации, которые занимаются этой деятельностью, ограничены в получении такой помощи, говорится в тексте пояснительной записки. Изменения вносятся в ст. 31.1 закона о некоммерческих организациях. Статья расширяет перечень видов деятельности СОНКО, при условии осуществления которых органы государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать финансовую поддержку, заявил «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group адвокат Вадим Егулемов.
Социальная реабилитация ветеранов включает в себя психологическую помощь, трудовую адаптацию и профессиональную переподготовку. Сюда же принятый депутатами в третьем чтении закон относит психологическую помощь членам семей ветеранов, в том числе погибших.
Какие НКО признаются социально ориентированными
В уставе СОНКО должен быть отражен как минимум один вид деятельности из перечня, определенного законом о некоммерческих организациях. НКО может выполнять функции соцподдержки и защиты граждан, заниматься охраной окружающей среды, благотворительной деятельностью, оказанием юридической помощи на безвозмездной основе или культурной адаптацией и интеграцией мигрантов. Перед ней также могут стоять задачи по медицинской реабилитации, патриотическому воспитанию детей и подростков и т. д.
Некоммерческие организации, у которых есть «колоссальный опыт работы с людьми, пережившими сложную ситуацию, и с их семьями», оказывают большую организационную, информационную и консультативную помощь участникам спецоперации, говорится в пояснительной записке.
Статус СОНКО дает доступ к финансовой, имущественной, информационной поддержке, а также позволяет получать льготы по налогам и сборам и участвовать в госзакупках, пояснила соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Этот статус также позволяет некоммерческим организациям привлекать больше ресурсов для своей работы. Например, бизнес может получать налоговые льготы при пожертвованиях во входящие в реестр Минэкономразвития СОНКО, добавила она.
«До недавнего времени масса некоммерческих организаций работали с ветеранами и их близкими, вкладывались душой, а получить официальный статус социально ориентированной организации у них не получалось», – заявил «Ведомостям» адвокат Илья Мартазов. Из-за формальных ограничений они лишались поддержки, даже если делали то, что требует государство, пояснил он. Теперь фондам станет проще решать вопросы с помещениями (например, когда муниципалитеты выделяют здания под реабилитационные центры), добавил эксперт.
После вступления закона в силу федеральный благотворительный фонд «Всех обнял» планирует воспользоваться мерами господдержки для развития проекта «Дело чести», рассказала «Ведомостям» Светлана Хисматуллина, исполнительный директор организации. Фонд занимается сопровождаемым трудоустройством ветеранов спецоперации и членов их семей: помогает искать работу, составлять резюме, готовит к собеседованию. После трудоустройства ветерана спецоперации сопровождает координатор фонда, также имеющий боевой опыт. Число участников этого проекта, по словам Хисматуллиной, растет. Кроме этого фонд оказывает психологическую и юридическую поддержку ветеранам спецоперации, а также помогает им и членам их семей получить дополнительное образование и освоить новую профессию.
Почти каждый второй вернувшийся участник спецоперации на текущий момент трудоустроен или открыл свое дело, заявлял в начале ноября 2025 г. «Ведомостям» представитель Минтруда. При этом часть из них еще проходят лечение или реабилитацию, обучение или профессиональную переподготовку. «Среди уже вернувшихся граждан уровень занятости был на уровне 40%, тогда как сегодня этот показатель – 57%», – сообщил представитель ведомства.