Духовенство призвало определить статус священников в зоне спецоперации

Духовенство призвало определить статус священников в зоне спецоперацииСейчас священнослужители не получают господдержку, которая есть у военных, поясняют эксперты
Правовой статус военных священнослужителей необходимо урегулировать федеральным законом. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии, член высшего верховного совета игуменья Ксения (Чернега) на XXVII Всемирном русском народном соборе, который был посвящен защитникам Отечества.
В начале мероприятия выступил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который зачитал приветственное слово от президента Владимира Путина. Далее Кириенко от имени светской власти выразил благодарность «тысячам православных священников, имамам, ламам, которые находятся сегодня на передовой». По его словам, более 55 000 военнослужащих приняли таинство крещения в зоне спецоперации.
Сегодня в России насчитывается порядка 1000 православных сестричеств милосердия, которые оказывают помощь семьям участникам боевых действий, а также мирным жителям, пострадавшим от военных действий. Для ухода за ранеными военнослужащими в зону СВО выехало 4000 религиозных волонтеров, продолжил он. Миллиарды рублей, собранных РПЦ, переданы на фронт.
Кроме этого Кириенко отметил, что в последнее время выросло число молодых людей, которые «находят истину в вере».
Около 300 священнослужителей стали помощниками командиров воинских частей по работе с верующими, отметила игуменья Ксения. По ее словам, с начала спецоперации возникла необходимость увеличить штат в несколько раз. Именно поэтому в 2024 г. был практически легализован институт так называемых внештатных военных священников-волонтеров, которые не занимали должности, но осуществляли пастырское служение в воинских частях.
Она указала, что сейчас статус военных священников определяется двумя подзаконными актами – об организации взаимодействия с традиционными религиозными объединениями и утверждении единого квалификационного справочника, в котором указаны характеристики работников воинских частей и организаций ВС РФ. «Почему статус военных врачей или военных прокуроров регулирует федеральный закон, а статус военных священников в законе даже не обозначен?» – рассуждает она.
Игуменья напомнила, что еще в 2013 г. президенту была направлена соответствующая просьба. Тогда был создан координационный межконфессиональный совет при Министерстве обороны, который должен был разработать поправки в законодательство.
В ответ на выступление игуменьи Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заметил, что «кому-то, возможно, не нравится участие духовенства» в такой работе. Священник нужен в том месте, где группа военнослужащих собирается идти в атаку, заявил он. «В этот момент военнослужащий переживает невероятный стресс, ему нужно подняться и идти навстречу смерти», – сказал патриарх. Когда раненый боец возвращается с поля боя, ему вновь нужен священник, чтобы встретить и поддержать, добавил он.
Штатных священнослужителей Минобороны и добровольцев с апреля 2024 г. приравняли к военнослужащим, напомнил адвокат Виталий Ревзин. Их семьи получат компенсации в случае гибели или ранения. Как заявил на заседании собора председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, в Госдуме обсуждается законопроект о том, чтобы приравнять 6000 священнослужителей к ветеранам боевых действий при условии хотя бы четырех месяцев службы в зоне спецоперации. Инициативу поддержали патриарх Кирилл, премьер и силовые ведомства, сказал Степашин. Законопроект внесли в Госдуму в апреле 2025 г. глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и несколько его замов (все – «Единая Россия»).
Помимо представителей православия в зоне спецоперации также активную работу проводят монахи из буддийских регионов РФ – Калмыкии, Бурятии, Тувы, сказал «Ведомостям» член общественной палаты РФ, настоятель московского буддийского храма Тубден Шедублинг Геше Йонтен (Сергей Киришов). По его словам, монахи «духовно поддерживают» военнослужащих и проводят различные религиозные обряды: молитвы и службы для здоровья и долголетия. При этом пожелания к молебнам у военнослужащих такие же, как и у граждан в мирной жизни. Например, они просят помолиться за благополучие родственников.