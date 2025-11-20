Духовенство призвало определить статус священников в зоне спецоперации

Штатных священнослужителей Минобороны и добровольцев с апреля 2024 г. приравняли к военнослужащим, напомнил адвокат Виталий Ревзин. Их семьи получат компенсации в случае гибели или ранения. Как заявил на заседании собора председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, в Госдуме обсуждается законопроект о том, чтобы приравнять 6000 священнослужителей к ветеранам боевых действий при условии хотя бы четырех месяцев службы в зоне спецоперации. Инициативу поддержали патриарх Кирилл, премьер и силовые ведомства, сказал Степашин. Законопроект внесли в Госдуму в апреле 2025 г. глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и несколько его замов (все – «Единая Россия»).