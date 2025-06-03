Путин присвоил звание Героя России священнику, погибшему в зоне спецоперации

Как сообщал военный отдел московского патриархата, священник погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в результате удара РСЗО HIMARS. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при одной из воинских частей и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.