Путин присвоил звание Героя России священнику, погибшему в зоне спецоперации
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России военному священнику Антону Савченко, который погиб в зоне спецоперации. Это следует из соответствующего указа главы государства.
В документе говорится, что Савченко удостоили звания «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга».
Как сообщал военный отдел московского патриархата, священник погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в результате удара РСЗО HIMARS. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при одной из воинских частей и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.
Отпевание Савченко состоялось 18 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Божественную литургию совершил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.