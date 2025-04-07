Ветеранами боевых действий признают священнослужителей из зоны спецоперации

«Около месяца назад на президиуме Ассоциации юристов России мы подняли вопрос о необходимости такого законопроекта, чтобы были гарантии для тех, кто осуществляет религиозные обряды в зоне спецоперации. Работали над ним с юристами и представителями регионов, а в доработке участвовала и РПЦ. Поддерживает законопроект и Минобороны», – сказала «Ведомостям» Панькина. «Как правило, священники находятся в зоне спецоперации четыре месяца, после чего их ротируют. Хотя возможно ко второму чтению этот срок будет обсуждаться», – добавила она. По ее словам, к депутатам было много обращений по поводу необходимости такой инициативы.