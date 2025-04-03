В Минобороны поддержали идею создания законопроекта о статусе военкоров

26 августа Хинштейн пояснял, что получившие особый статус военные корреспонденты будут иметь те же права и льготы, что и ветераны боевых действий, но их статус получит другое название. Среди рабочих названий – «ветеран военной журналистики». Отличие в том, что военкор не имеет права брать в руки оружие, в то время как статус ветерана боевых действий предусматривает непосредственное участие в боях, отмечал Хинштейн.