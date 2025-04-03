В Минобороны поддержали идею создания законопроекта о статусе военкоров
Министерство обороны РФ предлагает создать отдельный законопроект о статусе военных корреспондентов. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Горемыкин на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.
«Если рассматривать вопрос присвоения статуса ветерана боевых действий журналистам-военкорам, то надо рассматривать не только в масштабе отражения вооруженного вторжения, а в целом с учетом специальной военной операции. И это, наверное, должно быть отдельным законопроектом», – сказал Горемыкин.
Он также добавил, что журналисты не должны «бесконтрольно» находиться на территории, где ведутся боевые действия.
В августе 2024 г. глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн (сейчас – врио губернатора Курской области) направил на отзыв в правительство законопроект о наделении военкоров статусом ветерана. Документ был разработан им совместно с Союзом журналистов России и Минцифры. Проект предполагает поправки в законы о СМИ и о ветеранах.
По замыслу авторов, ветеранским статусом будут наделяться журналисты, работающие в зоне спецоперации, районах боевых действий и там, где введено военное положение или установлен режим контртеррористической операции. Также проект распространяется на сотрудников СМИ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
26 августа Хинштейн пояснял, что получившие особый статус военные корреспонденты будут иметь те же права и льготы, что и ветераны боевых действий, но их статус получит другое название. Среди рабочих названий – «ветеран военной журналистики». Отличие в том, что военкор не имеет права брать в руки оружие, в то время как статус ветерана боевых действий предусматривает непосредственное участие в боях, отмечал Хинштейн.