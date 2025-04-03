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В Минобороны поддержали идею создания законопроекта о статусе военкоров

Ведомости

Министерство обороны РФ предлагает создать отдельный законопроект о статусе военных корреспондентов. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Горемыкин на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.

«Если рассматривать вопрос присвоения статуса ветерана боевых действий журналистам-военкорам, то надо рассматривать не только в масштабе отражения вооруженного вторжения, а в целом с учетом специальной военной операции. И это, наверное, должно быть отдельным законопроектом», – сказал Горемыкин.

Он также добавил, что журналисты не должны «бесконтрольно» находиться на территории, где ведутся боевые действия.

В августе 2024 г. глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн (сейчас – врио губернатора Курской области) направил на отзыв в правительство законопроект о наделении военкоров статусом ветерана. Документ был разработан им совместно с Союзом журналистов России и Минцифры. Проект предполагает поправки в законы о СМИ и о ветеранах.

По замыслу авторов, ветеранским статусом будут наделяться журналисты, работающие в зоне спецоперации, районах боевых действий и там, где введено военное положение или установлен режим контртеррористической операции. Также проект распространяется на сотрудников СМИ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

26 августа Хинштейн пояснял, что получившие особый статус военные корреспонденты будут иметь те же права и льготы, что и ветераны боевых действий, но их статус получит другое название. Среди рабочих названий – «ветеран военной журналистики». Отличие в том, что военкор не имеет права брать в руки оружие, в то время как статус ветерана боевых действий предусматривает непосредственное участие в боях, отмечал Хинштейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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