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Хинштейн: военкоры смогут получить статус ветерана военной журналистики

Ведомости

Получившие особый статус военные корреспонденты будут иметь те же права и льготы, что и ветераны боевых действий (ВБД), но их статус получит другое название. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Подготовленный мной совместно с Союзом журналистов и Минцифры предусматривает особый статус для военкоров. Рабочее название – “Ветеран военной журналистики”. По своим льготам и положению он будет аналогичен статусу “Ветерана боевых действий”», – отметил он.

Хинштейн также объяснил, чем отличаются эти два статуса. Журналист не имеет права брать в руки оружие, статус ветерана боевых действий же предусматривает непосредственное участие в боевых действиях. Именно поэтому звание ВБД нельзя «автоматически распространить» на военкоров, пояснил депутат.

Он выразил надежду, что уже в сентябре будет получен отзыв правительства на законопроект. После этого инициативу ждет широкое обсуждение с участием военкоров.

Законопроект о наделении журналистов и сотрудников СМИ, работающих в зоне спецоперации, статусом ветерана разработан Хинштейном совместно с Минцифры и Союзом журналистов. Такой статус смогут получить корреспонденты, работавшие в зоне спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, на территории, где введено военное положение. Проект предусматривает расходы из федерального бюджета.

21 августа стало известно, что документ направили для отзыва в кабмин. В тот же день глава Совета по правам человека Валерий Фадеев допустил, что решение по вопросу наделения журналистов особым статусом может быть принято уже в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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