Хинштейн: военкоры смогут получить статус ветерана военной журналистики
Получившие особый статус военные корреспонденты будут иметь те же права и льготы, что и ветераны боевых действий (ВБД), но их статус получит другое название. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Подготовленный мной совместно с Союзом журналистов и Минцифры предусматривает особый статус для военкоров. Рабочее название – “Ветеран военной журналистики”. По своим льготам и положению он будет аналогичен статусу “Ветерана боевых действий”», – отметил он.
Хинштейн также объяснил, чем отличаются эти два статуса. Журналист не имеет права брать в руки оружие, статус ветерана боевых действий же предусматривает непосредственное участие в боевых действиях. Именно поэтому звание ВБД нельзя «автоматически распространить» на военкоров, пояснил депутат.
Он выразил надежду, что уже в сентябре будет получен отзыв правительства на законопроект. После этого инициативу ждет широкое обсуждение с участием военкоров.
Законопроект о наделении журналистов и сотрудников СМИ, работающих в зоне спецоперации, статусом ветерана разработан Хинштейном совместно с Минцифры и Союзом журналистов. Такой статус смогут получить корреспонденты, работавшие в зоне спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, на территории, где введено военное положение. Проект предусматривает расходы из федерального бюджета.
21 августа стало известно, что документ направили для отзыва в кабмин. В тот же день глава Совета по правам человека Валерий Фадеев допустил, что решение по вопросу наделения журналистов особым статусом может быть принято уже в этом году.