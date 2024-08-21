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В кабмин направлен проект о наделении военкоров спецоперации статусом ветеранов

Ведомости

Законопроект о наделении журналистов и сотрудников СМИ, работающих в зоне спецоперации, статусом ветерана направлен на отзыв в правительство. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Соответствующим ветеранским статусом будут наделяться журналисты и сотрудники СМИ, работающие (работавшие) в зоне спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, на территории, где введено военное положение», – уточнил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Предполагается, что действие законопроекта также будет распространяться на сотрудников СМИ новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, статусом ветерана могут наделить журналистов, которые работали на территории других государств во время вооруженных конфликтов – например, в Афганистане.

Если законопроект примут, журналисты, получившие статус ветерана, будут иметь такие же права и льготы, что и ветераны боевых действий. Проект предусматривает расходы из федерального бюджета.

21 августа глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что журналисты, работающие в зоне спецоперации, должны получить особый статус. Он сообщил, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято уже в этом году.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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