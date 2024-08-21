В кабмин направлен проект о наделении военкоров спецоперации статусом ветеранов
Законопроект о наделении журналистов и сотрудников СМИ, работающих в зоне спецоперации, статусом ветерана направлен на отзыв в правительство. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Соответствующим ветеранским статусом будут наделяться журналисты и сотрудники СМИ, работающие (работавшие) в зоне спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, на территории, где введено военное положение», – уточнил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Предполагается, что действие законопроекта также будет распространяться на сотрудников СМИ новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, статусом ветерана могут наделить журналистов, которые работали на территории других государств во время вооруженных конфликтов – например, в Афганистане.
Если законопроект примут, журналисты, получившие статус ветерана, будут иметь такие же права и льготы, что и ветераны боевых действий. Проект предусматривает расходы из федерального бюджета.
21 августа глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что журналисты, работающие в зоне спецоперации, должны получить особый статус. Он сообщил, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято уже в этом году.