В кабмин направлен проект о наделении военкоров спецоперации статусом ветеранов

Предполагается, что действие законопроекта также будет распространяться на сотрудников СМИ новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, статусом ветерана могут наделить журналистов, которые работали на территории других государств во время вооруженных конфликтов – например, в Афганистане.