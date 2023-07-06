Участникам спецоперации предлагают упростить путь в Совет Федерации

Участникам спецоперации предлагают упростить путь в Совет ФедерацииЭксперты считают, что они будут активнее интегрироваться в российскую политику
Группа депутатов Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в нижнюю палату законопроект, разрешающий участникам специальной военной операции становиться сенаторами без учета «ценза оседлости». Документ зарегистрирован в думской базе вечером 5 июля.
Авторы предлагают внести изменения в закон «О порядке формирования Совета Федерации». Сейчас для того, чтобы быть выдвинутым в верхнюю палату, кандидат должен соответствовать «цензу оседлости»: до выдвижения ему нужно прожить в регионе пять лет подряд или 20 лет в совокупности. Но, как указывается в пояснительной записке, из этого правила есть исключения – например, для действующих депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, высших офицеров, дипломатов в ранге чрезвычайного и полномочного посла, федеральных госслужащих в регионах и др.
«Данным федеральным законом предлагается распространить данное исключение на лиц, призванных <…> на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, или проходящих (проходившим) военную службу по контракту <…> либо заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании», – говорится в законопроекте. Таким образом кандидатами в сенаторы смогут стать участники спецоперации, что подчеркнет их особый статус и «вклад в отстаивание суверенитета».
Участники спецоперации часто перемещаются и находятся вдали от постоянных регионов проживания, говорит один из авторов законопроекта, замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «[Например], в Курской, Брянской или Воронежской области захотят выдвинуть участника спецоперации, которые защищают [Родину], но при этом родом из других регионов. Для этого не должно быть препятствий», – пояснил он «Ведомостям».
Списки «Справедливой России» на осенние выборы еще составляются, но количество кандидатов-участников спецоперации в депутаты гордум и региональных парламентов «будет измеряться десятками», сообщила «Ведомостям» еще один соавтор документа, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Герои спецоперации могут стать «свежими лицами всей российской политики», считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев («Родина»). Они имеют право участвовать в законодательной деятельности гораздо больше, чем чиновники, «которые все это время отсиживались в тылу», отмечает он.
Журавлев называет инициативу депутатов от «СР» своевременной. «Она, с одной стороны, дает защитникам Родины социальный лифт, по которому они могут подняться, что вполне соответствует их амбициям; с другой – может кардинально обновить состав наших ветвей власти, наполнив их теми, кто по-настоящему болеет за судьбу России», – заявил он «Ведомостям».
Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко поддерживает концепцию законопроекта об отмене ценза оседлости для участвовавших в спецоперации кандидатов в сенаторы, но считает, что «детали нужно прорабатывать».
«Прежде всего, необходимо определить, кто является участником спецоперации, какой вклад внес, где он находился – на передовой или нет и так далее. В принципе этот вопрос может быть рассмотрен, тем более, что исключения для ряда категорий граждан в норме о цензе оседлости уже предусмотрены», – сказал он «Ведомостям».
Инициатива «СР» в принципе вписывается в общую логику и «идеологию, которая задана на уровне президента», и это увеличивает ее шансы на принятие, отмечает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. «В законе очень много исключений из правила территориальной оседлости. Если добавится еще один пункт, ничего принципиально не поменяется», – сказал он «Ведомостям».
Учитывая значимость и статусность этой позиции [сенатора], это «место для генералов и для героев», считает эксперт. «Даже среди участников спецоперации есть своя иерархия. Простой солдат — не та фигура, которая может выдвигаться в Совфед», – отметил он.
Политолог Константин Костин также называет инициативу «разумной». «Президент на встречах с военкорами говорил, что надо активно в самых разных сферах привлекать людей, которые проявили себя в ходе специальной военной операции. Подобные заявления были от руководства администрации президента и на уровне правительства. В том, что подобная мера будет так или иначе реализована, у меня сомнений нет», – отмечает он.
Будет это сделано в рамках этого законопроекта или другого, более комплексного, дающего какие-то дополнительные возможности для занятия политикой участникам боевых действий, зависит от политической конъюнктуры, говорит эксперт.
Костин предлагает не примеривать законопроект к поиску кандидатов в сенаторы в конкретных территориях. Руководители субъектов и депутаты заксобраний, подбирая кандидатов в Совет Федерации, исходят, прежде всего, из задач развития региона, считает он. «Вы зря ищите там территориальную привязку. Ветераны спецоперации участвуют в выборах разного уровня в самых разных субъектах, в частности [депутат Госдумы от «Единой России»] Сергей Сокол – в губернаторской кампании в Хакасии. В Омской области руководитель региона [экс-глава правительства ДНР Виталий Хоценко] – человек с опытом работы на новых территориях», – сказал он «Ведомостям».
После единого дня голосования 10 сентября сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации, сообщил в конце июня РБК. Она была делегирована в верхнюю палату в 2015 г. Сначала она представляла в Совфеде губернатора Виктора Назарова («ЕР»), а потом – Александра Буркова («СР»), который ушел в отставку в конце марта. Сейчас врио главы региона – единоросс Хоценко.
«Основная проблема с подобными поправками, как и со всем остальным реактивным законодательством, в их сиюминутных целях, временем не проверенных, а все-таки пробельность любой нормы закона должна быть выявлена и широко экспертно обсуждена перед внесением поправки», – считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper и бывший сенатор Константин Добрынин.
В какой-то момент количество таких исключений из правила может стать больше, чем сами правила, и, возможно, российской политической системе придется вернуться к идее прямых выборов сенаторов и отмене «ценза оседлости», полагает эксперт.
Госдума ввела «ценз оседлости» для сенаторов в 2007 г. Инициатором введения этой нормы был Миронов, возглавлявший тогда Совет Федерации. Его поддержал и президент Владимир Путин. В послании Федеральному собранию в апреле того же года он заявил, что необходимо усилить связь верхней палаты с регионами.
Позже, в течение 2014-2016 гг. законодатели реформировали этот ценз. В частности, срок проживания на территории региона для кандидата увеличили с 10 до 20 лет в совокупности, сенаторы и депутаты получили право быть делегированными в Совет Федерации от региона, только если представляют тот же субъект, исключения были сделаны для дипломатов и т.д.