Участникам спецоперации предлагают упростить путь в Совет Федерации

Авторы предлагают внести изменения в закон «О порядке формирования Совета Федерации». Сейчас для того, чтобы быть выдвинутым в верхнюю палату, кандидат должен соответствовать «цензу оседлости»: до выдвижения ему нужно прожить в регионе пять лет подряд или 20 лет в совокупности. Но, как указывается в пояснительной записке, из этого правила есть исключения – например, для действующих депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, высших офицеров, дипломатов в ранге чрезвычайного и полномочного посла, федеральных госслужащих в регионах и др.