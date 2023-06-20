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Эксперты сообщили, что патриотическая повестка стирает разницу между думскими партиями

Впрочем, не в первый раз
Александр Тихонов
Евгений Разумный / Ведомости

С февраля 2022 г. парламентские партии представляют собой единое целое, идеологических различий между ними уже практически не существует, говорится в докладе экспертов Russian Field, выстроенном на основе опроса 15 политтехнологов и политконсультантов. Все они продвигают одинаковую повестку патриотической направленности, а парламентская оппозиция (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди») в случае критики власти станет «отступником от текущего государственного курса».

«Чтобы функционировать, оппозиционным партиям приходится идти в фарватере партии власти, что лишает их оппозиционности как таковой, – говорится в докладе Russian Field. – Партийное противостояние [по крайней мере по вопросу военных действий] де-факто отсутствует в России – это понимают и лидеры оппозиционных партий, которые отказываются зачастую выдвигать своих кандидатов, одобряя представителей от власти».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных