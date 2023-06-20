Эксперты сообщили, что патриотическая повестка стирает разницу между думскими партиями

Эксперты сообщили, что патриотическая повестка стирает разницу между думскими партиямиВпрочем, не в первый раз
С февраля 2022 г. парламентские партии представляют собой единое целое, идеологических различий между ними уже практически не существует, говорится в докладе экспертов Russian Field, выстроенном на основе опроса 15 политтехнологов и политконсультантов. Все они продвигают одинаковую повестку патриотической направленности, а парламентская оппозиция (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди») в случае критики власти станет «отступником от текущего государственного курса».
«Чтобы функционировать, оппозиционным партиям приходится идти в фарватере партии власти, что лишает их оппозиционности как таковой, – говорится в докладе Russian Field. – Партийное противостояние [по крайней мере по вопросу военных действий] де-факто отсутствует в России – это понимают и лидеры оппозиционных партий, которые отказываются зачастую выдвигать своих кандидатов, одобряя представителей от власти».