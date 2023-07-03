Участники спецоперации и Герои России получат льготы при поступлении в вузы
Участники спецоперации, их дети, а также Герои России и лица, удостоенные орденов Мужества, в этом году смогут поступить в вузы на льготных условиях. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
«В рамках отдельной квоты будут приниматься на льготных условиях в вузы участники специальной военной операции, их дети, а также Герои России и лица, награжденные орденами Мужества», – сказал он.
По его словам, сейчас общее число заявившихся абитуриентов превышает 260 000 человек, они подали около 660 000 заявлений в рамках приемной кампании 2023 г. Чернышенко напомнил, что каждый абитуриент при желании может подать документы в пять вузов.
Вице-премьер отметил, что среди регионов-лидеров по числу поданных заявлений – Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан, Свердловская и Ростовская области.
В конце июня замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев направил в вузы рекомендацию начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, участвовавшим в спецоперации на Украине в качестве добровольцев или прошедшим военную службу по контракту, призыву или мобилизации.
20 июня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении льгот участникам спецоперации и членам их семей при поступлении в вузы. Согласно законопроекту, участники спецоперации и члены их семей смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. При этом те военнослужащие, которые уже получают образование на платной основе, смогут перевестись на бюджет в следующем учебном году.
Аналогичные меры будут приняты и в отношении детей медработников, которые погибли от пандемии коронавируса при исполнении трудовых обязанностей. Они смогут получить медицинское или фармацевтическое образование на бюджетной основе по отдельной квоте, не сдавая при этом вступительные экзамены.