Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам до 10 баллов за участие в спецоперации
Российским вузам рекомендуется начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, участвовавшим в спецоперации на Украине в качестве добровольцев или прошедшим военную службу по контракту, призыву или мобилизации. Об этом говорится в письме замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева руководителям вузов. Документ опубликован на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Изменения вступят в силу с приемной кампании 2023 г. «Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов», – говорится в документе.
Также уточняется, что прохождение военной службы может учитываться при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
20 июня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении льгот участникам спецоперации и членам их семей при поступлении в вузы. Согласно законопроекту, участники спецоперации и члены их семей смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. При этом те военнослужащие, которые уже получают образование на платной основе, смогут перевестись на бюджет в следующем учебном году.
Аналогичные меры будут приняты и в отношении детей медработников, которые погибли от пандемии коронавируса при исполнении трудовых обязанностей. Они смогут получить медицинское или фармацевтическое образование на бюджетной основе по отдельной квоте, не сдавая при этом вступительные экзамены.