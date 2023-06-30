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Общество

Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам до 10 баллов за участие в спецоперации

Ведомости

Российским вузам рекомендуется начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, участвовавшим в спецоперации на Украине в качестве добровольцев или прошедшим военную службу по контракту, призыву или мобилизации. Об этом говорится в письме замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева руководителям вузов. Документ опубликован на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Изменения вступят в силу с приемной кампании 2023 г. «Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов», – говорится в документе.

Также уточняется, что прохождение военной службы может учитываться при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.

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20 июня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении льгот участникам спецоперации и членам их семей при поступлении в вузы. Согласно законопроекту, участники спецоперации и члены их семей смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. При этом те военнослужащие, которые уже получают образование на платной основе, смогут перевестись на бюджет в следующем учебном году.

Аналогичные меры будут приняты и в отношении детей медработников, которые погибли от пандемии коронавируса при исполнении трудовых обязанностей. Они смогут получить медицинское или фармацевтическое образование на бюджетной основе по отдельной квоте, не сдавая при этом вступительные экзамены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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