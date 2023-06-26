Дети погибших от коронавируса медиков смогут поступить в вуз по квоте

Дети погибших от коронавируса медиков смогут поступить в вуз по квотеНо только на медицинские и фармацевтические специальности
Дети медицинских работников, погибших от коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей, смогут претендовать на льготное поступление в вузы по основным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования. Соответствующие поправки в закон «Об образовании в РФ» 24 июня утвердил президент России Владимир Путин.
Прием таких абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета будет проходить за счет бюджетных средств в пределах квоты, говорится в документе.
Авторы законопроекта – депутаты Госдумы Ольга Дмитриева (беспартийная) и Нина Останина (КПРФ) – зарегистрировали его 18 мая 2022 г. По данным на прошлый год, от коронавируса скончались около 1100 медицинских работников, говорилось в пояснительной записке. У них на иждивении находились 333 несовершеннолетних ребенка, из которых 276 в возрасте 7–18 лет, сказано в записке со ссылкой на данные Фонда социального страхования. Таким образом, следующие 18 лет правами на льготное поступление смогут воспользоваться 333 человека, сделали вывод авторы законопроекта.
Кто может претендовать на льготное поступление
В 2023 г. по квотам могут поступить в вуз дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, сироты, дети младше 23 лет, оставшиеся без попечения родителей, а также ветераны боевых действий. Не менее 10% от общего числа бюджетных мест по каждому направлению подготовки в российских вузах будут отведены под квоты для участников спецоперации и членов их семей. Такая льгота предусмотрена для героев РФ, детей участников спецоперации, а также награжденных тремя орденами Мужества и т.д.
В октябре 2022 г. законопроект получил критические отзывы от комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по охране здоровья. Представители первого считали, что такие льготы будут ущемлять права детей других категорий медицинских работников – тех, что подвергаются риску заражения туберкулезом, ВИЧ и гепатитами во время работы. Кроме того, дети погибших медработников, по их мнению, уже попадают под другие льготные категории – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. При успешном прохождении вступительных экзаменов им предоставляется право на прием в пределах установленной квоты, говорилось в отзыве на законопроект.
Комитет по охране здоровья в своем отзыве обращал внимание на отсутствие источников финансирования предлагаемых авторами законопроекта льгот. В результате Госдума отклонила его в первом чтении и отправила на доработку.
В закон «Об образовании» добавлена отдельная квота для детей медработников, погибших из-за коронавируса, – не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема по группам медицинских и фармацевтических специальностей, пояснил первый зампред думского комитета по науке и образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). В рамках отдельной квоты ничьи права на поступление не будут ограничены, сделал вывод он.
Для реализации этого законопроекта вузы могут использовать квазибюджетные места, говорит директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Они финансируются из средств бюджета самих высших учебных заведений. Такую схему уже использует ВШЭ для приема участников спецоперации и членов их семей, добавил он.
С 20 июня по 9 августа в России проходит приемная кампания в высшие учебные заведения. В этом году выпускники школ будут претендовать на 626 278 бюджетных мест. Из них почти 6%, или 36 194 места, приходится на новые регионы – ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Без их учета остается 590 084 бюджетных места.