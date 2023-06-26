Дети погибших от коронавируса медиков смогут поступить в вуз по квоте

В октябре 2022 г. законопроект получил критические отзывы от комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по охране здоровья. Представители первого считали, что такие льготы будут ущемлять права детей других категорий медицинских работников – тех, что подвергаются риску заражения туберкулезом, ВИЧ и гепатитами во время работы. Кроме того, дети погибших медработников, по их мнению, уже попадают под другие льготные категории – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. При успешном прохождении вступительных экзаменов им предоставляется право на прием в пределах установленной квоты, говорилось в отзыве на законопроект.