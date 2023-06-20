Госдума приняла закон о льготах для участников спецоперации при поступлении в вузы
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении льгот участникам спецоперации и членам их семей при поступлении в вузы, пишет «Интерфакс».
Согласно законопроекту, участники спецоперации и члены их семей смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. При этом те военнослужащие, которые уже получают образование на платной основе, смогут перевестись на бюджет в следующем учебном году.
Аналогичные меры будут приняты и в отношении детей медработников, которые погибли от пандемии коронавируса при исполнении трудовых обязанностей. Они смогут получить медицинское или фармацевтическое образование на бюджетной основе по отдельной квоте, не сдавая при этом вступительные испытания.
Законопроектом также предусмотрено, что военная служба по призыву и по контракту, а также пребывание в добровольческих формированиях будут отнесены к индивидуальным достижениям учащегося при поступлении в бакалавриат и специалитет.
19 июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что для этих целей правительство установит порядок перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах. Она также отмечала, что среди других льгот, которые смогут получить участники спецоперации и дети медработников – бесплатное обучение на подготовительном направлении.
23 мая Министерство образования и науки дало рекомендации вузам по поддержке студентов – участников спецоперации и их детей, которые включают в себя в том числе снижение стоимости обучения. Также образовательным учреждениям рекомендовалось предоставить студентам этой категории материальную помощь и место в общежитии (бесплатно или по сниженной стоимости), рассрочку на платные образовательные услуги, а недостающую сумму покрыть из собственных средств или пожертвований. Вузам оставили право на предоставление мер поддержки на свое усмотрение.
В конце 2022 г. стало известно, что в России появится отдельная квота для участников спецоперации и членов их семей. Ее установили в размере 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Без вступительных экзаменов по квоте могут поступить Герои России и награжденные тремя орденами Мужества и их дети, а также дети, чьи родители погибли или получили травму в ходе спецоперации.