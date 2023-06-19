Участники спецоперации смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты

23 мая Министерство образования и науки дало рекомендации вузам по поддержке студентов – участников спецоперации и их детей, которые включают в себя в том числе снижение стоимости обучения. Также образовательным учреждениям рекомендовалось предоставить студентам этой категории материальную помощь и место в общежитии (бесплатно или по сниженной стоимости), рассрочку на платные образовательные услуги, а недостающую сумму покрыть из собственных средств или пожертвований. Вузам оставили право на предоставление мер поддержки на свое усмотрение.