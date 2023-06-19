Участники спецоперации смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты
Участники спецоперации и члены их семей смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
«Участники СВО будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Тем, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 учебном году», – сказала она (цит. по «Интерфаксу»).
Голикова отметила, что для этих целей правительство установит порядок перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах. Среди других льгот, которые смогут получить участники спецоперации, – бесплатное обучение на подготовительном направлении.
Аналогичные меры будут приняты и в отношении детей медработников, которые погибли от пандемии коронавируса при исполнении трудовых обязанностей. Помимо бесплатного обучения на подготовительном направлении они также смогут получить медицинское или фармацевтическое образование на бюджетной основе по отдельной квоте, не сдавая при этом вступительные испытания.
23 мая Министерство образования и науки дало рекомендации вузам по поддержке студентов – участников спецоперации и их детей, которые включают в себя в том числе снижение стоимости обучения. Также образовательным учреждениям рекомендовалось предоставить студентам этой категории материальную помощь и место в общежитии (бесплатно или по сниженной стоимости), рассрочку на платные образовательные услуги, а недостающую сумму покрыть из собственных средств или пожертвований. Вузам оставили право на предоставление мер поддержки на свое усмотрение.
В конце 2022 г. стало известно, что в России появится отдельная квота для участников спецоперации и членов их семей. Ее установили в размере 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Без вступительных экзаменов по квоте могут поступить Герои России и награжденные тремя орденами Мужества и их дети, а также дети, чьи родители погибли или получили травму в ходе спецоперации.