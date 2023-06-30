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РБК: Мизулина может покинуть Совет Федерации в сентябре

Ведомости

Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника, близкого к администрации президента, вероятность ухода Мизулиной высока. Сама Мизулина на сообщение РБК не ответила. Согласно законодательству, кандидат на пост губернатора должен выдвинуть в избирательную комиссию три кандидатуры на должность сенатора от региона. После выборов избранный руководитель региона представляет одну кандидатуру в Совет Федерации.

Елене Мизулиной 68 лет. Она была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 г. Сначала она представляла в Совфеде губернатора Виктора Назарова, а потом – Александра Буркова, который ушел в отставку в конце марта. Сейчас обязанности губернатора исполняет Виталий Хоценко, который ранее возглавлял правительство ДНР. До этого Мизулина была депутатом Госдумы шестого созыва и председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

РБК напомнил, что Мизулина была одним из авторов принятого в 2013 г. законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В том же году она предложила запретить суррогатное материнство. В 2015 г. она стала соавтором законопроекта, который предлагал запретить аборты в частных клиниках, в 2020 г. – поправок, которые предполагали запрет на усыновление детей трансгендерами. Правительство эти изменения не поддержало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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