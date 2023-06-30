РБК: Мизулина может покинуть Совет Федерации в сентябре
По словам собеседника, близкого к администрации президента, вероятность ухода Мизулиной высока. Сама Мизулина на сообщение РБК не ответила. Согласно законодательству, кандидат на пост губернатора должен выдвинуть в избирательную комиссию три кандидатуры на должность сенатора от региона. После выборов избранный руководитель региона представляет одну кандидатуру в Совет Федерации.
Елене Мизулиной 68 лет. Она была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 г. Сначала она представляла в Совфеде губернатора Виктора Назарова, а потом – Александра Буркова, который ушел в отставку в конце марта. Сейчас обязанности губернатора исполняет Виталий Хоценко, который ранее возглавлял правительство ДНР. До этого Мизулина была депутатом Госдумы шестого созыва и председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
РБК напомнил, что Мизулина была одним из авторов принятого в 2013 г. законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В том же году она предложила запретить суррогатное материнство. В 2015 г. она стала соавтором законопроекта, который предлагал запретить аборты в частных клиниках, в 2020 г. – поправок, которые предполагали запрет на усыновление детей трансгендерами. Правительство эти изменения не поддержало.