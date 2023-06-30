РБК: Мизулина может покинуть Совет Федерации в сентябре

Елене Мизулиной 68 лет. Она была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 г. Сначала она представляла в Совфеде губернатора Виктора Назарова, а потом – Александра Буркова, который ушел в отставку в конце марта. Сейчас обязанности губернатора исполняет Виталий Хоценко, который ранее возглавлял правительство ДНР. До этого Мизулина была депутатом Госдумы шестого созыва и председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей.