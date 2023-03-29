Глава Омской области Александр Бурков уходит в отставку

Глава Омской области Александр Бурков уходит в отставкуО ней могут объявить в ближайшие дни
До конца недели Кремль может объявить об отставке губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника, близких к администрации президента. О том, что в Кремле обсудили отставку Буркова, 24 марта сообщал РБК. Это будет третья губернаторская отставка за две недели.
На вопрос «Ведомостей», будет ли президент сегодня или завтра заниматься региональной проблематикой, его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил, что «он ею занимается постоянно», а на уточняющий вопрос о том, будет ли отправлен в отставку Бурков в ближайшие дни, не ответил. Сам Бурков на звонки «Ведомостей» также не ответил.
Бурков - один из двух руководителей регионов от партии «Справедливая Россия» (второй – глава Чувашии Олег Николаев). Он стал врио главы Омской области в октябре 2017 г. До этого был депутатом Госдумы V, VI, VII созывов. Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что к Буркову не было особых претензий, а заявление об уходе он написал сам, объяснив это тем, что изначально планировал занимать губернаторский пост один срок.
Главным заступником Буркова исторически в силу его «политического бэкграунда» считался председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, говорит еще один собеседник, близкий к администрации президента. Давний знакомый президента Миронов «временно» отправил Буркова, который в 2016 г. фактически отвечал за результат партии на выборах в Госдуму и руководил ее штабом, в Омск, когда появилась такая возможность. В регион вслед за Бурковым перебрались некоторые политтехнологи партии.
Собеседники «Ведомостей» среди политиков, которые хотели возглавить регион, называют депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Антропенко, представляющего Омскую область, и замполпреда в Сибирском федеральном округе Олега Денисенко. Последний выдвигался на пост губернатора региона против губернатора-единоросса Виктора Назарова в 2015 г.
Примечательная история произошла 28 февраля, когда на селекторном совещании «Единой России», посвященном капитальному ремонту школ, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов раскритиковали Буркова за то, что не достроены пять школ в регионе. Турчак тогда заявил, что Бурков «больше единоросс, чем некоторые из наших коллег». Бурков позже ответил в своем Telegram-канале, что проблема сейчас решается, и пообещал, что стройки будут завершены в срок.
Владимир Путин 15 марта сменил главу Чукотки Романа Копина. Ему на смену пришел бывший первый зампред правительства ЛНР, выходец из компании «Сибур» Владислав Кузнецов. Копин давно сам хотел уйти с поста главы региона, говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента. А 17 марта в отставку ушел губернатор Смоленской области Алексей Островский – один из двух губернаторов от ЛДПР. Вместо него врио главы региона назначен начальник департамента регионального развития правительства России Василий Анохин.