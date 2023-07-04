Михаил Мишустин поблагодарил сенаторов за законы о поддержке участников спецоперации

Михаил Мишустин поблагодарил сенаторов за законы о поддержке участников спецоперацииПремьер-министр призвал членов СФ активнее взаимодействовать со своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с советом палаты Совета Федерации (СФ), сообщил «Ведомостям» член совета, глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Вместе с Мишустиным с сенаторами встретились его первый заместитель Андрей Белоусов, заместители Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов. По словам Тимченко, руководство кабинета министров и члены совета палаты обсудили развитие экономики, поддержку участников спецоперации, вопросы социальной защиты и контрольно-надзорной деятельности.
До этого Мишустин встречался с советом палаты СФ 28 июня 2022 г. Он напомнил сенаторам, что по итогам предыдущего разговора был дан ряд поручений. «20 из них полностью выполнены. 2 – на контроле, они остаются пока в исполнении. Такой подход мы видим также и при подготовке новых нормативных актов. Более 130 ваших инициатив были представлены и рассмотрены правительством. Большинство из них абсолютно точно было рассмотрено положительно, был дан положительный ответ», — заявил премьер. Только в этом году президент Владимир Путин подписал 53 закона, которые разработаны с непосредственным участием сенаторов, добавил Мишустин.
Он поблагодарил членов СФ за инициативы по защите прав участников спецоперации. «Такие законы предоставляют государственную поддержку не только нашим защитникам, но и, что очень важно, их близким, которые проживают в разных регионах по всей территории России. Проделана огромная работа, и я хочу искренне поблагодарить за нее вас, всех, кто принимал в этом участие», — сказал премьер. Также он отметил «неравнодушную позицию» председателя СФ Валентины Матвиенко, сформулированную в принятом законе о запрете перепрофилировать детские оздоровительные организации и изменять статус земельных участков, предоставленных им.
«Считаю правильным и дальше синхронизировать наше взаимодействие при подготовке приоритетных решений. Чем раньше мы сможем обмениваться законотворческими планами, тем, абсолютно точно, эффективнее будут использованы эти решения. И эффективнее будут проводиться правительственные часы. Их проведение будет более качественным», — сказал Мишустин. Он уточнил, что рассчитывает на более активное взаимодействие сенаторов с зампредами правительства: «Каждый из них, кто курирует федеральные округа, готов будет всегда выслушать и вместе поработать над тем, что еще сделать».
Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что между верхней палатой парламента и правительством «сложилось конструктивное взаимодействие, взаимопонимание». «Мы находимся в постоянном рабочем контакте, работаем действительно как одна команда под руководством президента нашей страны», — отметила спикер СФ. По ее словам, палата и правительство отработали различные форматы: правительственные часы, открытые диалоги с министрами и со статс-секретарями. «Члены правительства всегда очень серьезно готовятся к этим мероприятиям. Это всегда профессионально, предметно. И члены Совета Федерации отмечают высокий профессиональный уровень членов правительства, какого бы формата это ни касалось», — заявила Матвиенко.
Вячеслав Тимченко сказал «Ведомостям», что оценивает встречу с Мишустиным на «отлично». «Как всегда предметно, конкретно, с конкретными результатами», — сказал сенатор.