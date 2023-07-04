Михаил Мишустин поблагодарил сенаторов за законы о поддержке участников спецоперации

До этого Мишустин встречался с советом палаты СФ 28 июня 2022 г. Он напомнил сенаторам, что по итогам предыдущего разговора был дан ряд поручений. «20 из них полностью выполнены. 2 – на контроле, они остаются пока в исполнении. Такой подход мы видим также и при подготовке новых нормативных актов. Более 130 ваших инициатив были представлены и рассмотрены правительством. Большинство из них абсолютно точно было рассмотрено положительно, был дан положительный ответ», — заявил премьер. Только в этом году президент Владимир Путин подписал 53 закона, которые разработаны с непосредственным участием сенаторов, добавил Мишустин.