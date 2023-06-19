Контрактникам из Омской области будут доплачивать по 150 000 рублей
В Омской области установили дополнительную выплату в 150 000 руб. для тех, кто заключит контракт с Министерством обороны. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора Виталий Хоценко.
Выплату смогут получить те, кто заключил контракт с 1 марта 2023 года, уточнил глава региона. Сумму разделят на три платежа по 50 000 руб., которые выплатят в первые три месяца с момента подписания договора.
«Это дополнительная выплата к 195 000 руб., которые получают бойцы по решению президента, и региональным 100 000 руб.», – пояснил Хоценко.
19 мая зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что с начала года в Вооруженные силы России вступили 117 400 человек на контрактной основе в рамках добровольных формирований.
О дополнительных выплатах и мерах поддержки военнослужащих сообщали власти и других регионов. Например, те, кто поступил на службу в Москве, будут дополнительно каждый месяц получать по 50 000 руб.
Для поддержки участников спецоперации и ветеранов боевых действий в России в 2023 г. по указу президента создан специальный фонд «Защитники Отечества». На его финансирование правительство выделило 1,314 млрд руб.