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Контрактникам из Омской области будут доплачивать по 150 000 рублей

Ведомости

В Омской области установили дополнительную выплату в 150 000 руб. для тех, кто заключит контракт с Министерством обороны. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора Виталий Хоценко.

Выплату смогут получить те, кто заключил контракт с 1 марта 2023 года, уточнил глава региона. Сумму разделят на три платежа по 50 000 руб., которые выплатят в первые три месяца с момента подписания договора.

«Это дополнительная выплата к 195 000 руб., которые получают бойцы по решению президента, и региональным 100 000 руб.», – пояснил Хоценко.

19 мая зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что с начала года в Вооруженные силы России вступили 117 400 человек на контрактной основе в рамках добровольных формирований.

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О дополнительных выплатах и мерах поддержки военнослужащих сообщали власти и других регионов. Например, те, кто поступил на службу в Москве, будут дополнительно каждый месяц получать по 50 000 руб.

Для поддержки участников спецоперации и ветеранов боевых действий в России в 2023 г. по указу президента создан специальный фонд «Защитники Отечества». На его финансирование правительство выделило 1,314 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных