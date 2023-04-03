В Москве открылся Единый пункт отбора на военную службу по контракту
Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работу в Москве, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
«Пункт размещается по адресу Москва, улица Яблочкова, дом 5, строение 1, и будет работать ежедневно с 09:00 до 19:00 (подача документов — до 18:30) без перерыва на обед и выходных», – говорится в сообщении. Информация по работе пункта также доступна по номеру горячей линии 117.
В мэрии пояснили, что специалисты пункта помогут желающим поступить на контрактную службу с оформлением документов, а также предоставят информацию по выплатам и льготам.
Уточняется, что военнослужащим, которые подписали контракт, полагается выплата в размере 195 000 руб. Дополнительно те, кто поступили на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 000 руб.
Среди других льгот, на которые могут претендовать семьи военнослужащих по контракту, – зачисление детей в детские сады и школы вне очереди, компенсации на двухразовое питание и продленку, а также ежемесячные выплаты на каждого ребенка в размере 18 770 руб. Такие меры были распространены на семьи добровольцев и контрактников мэром Москвы Сергеем Собяниным 21 февраля.
Пожилые родственники военнослужащих – участников спецоперации, инвалиды I и II группы, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, смогут рассчитывать на социальное обслуживание на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи. На них также распространяется первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.
3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Задача этого фонда – адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших. Фонд займется всем спектром поддержки этих категорий граждан: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 г., она продолжалась до конца октября. 19 октября 2022 г. Путин утвердил перечень поручений, в него в том числе вошел минимальный размер выплат военнослужащим — 195 000 руб. в месяц.