В Москве заработала горячая линия для желающих служить по контракту
В Москве открылась горячая линия, с помощью которой по номеру 117 жители могут задать любые вопросы по поводу службы в армии по контракту, следует из сообщения на официальном сайте мэра столицы.
«Сюда могут обратиться все желающие поступить на военную службу, как москвичи, так и жители других регионов России. Заявления принимают и от иностранных граждан», – говорится в сообщении.
На портале также запущен проект contract.mos.ru, где можно получить информацию о возможностях контрактной службы, включая льготы и выплаты.
Кроме того, в Москве начал работу единый пункт отбора на военную службу, куда могут обратиться не только москвичи, но и жители других регионов, а также граждане других государств. При этом на прием можно записаться по интернету при помощи официального портала московской мэрии.
С 21 сентября по конец октября 2022 г. в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Помимо ряда льгот военнослужащим также пообещали выплаты. Уже 19 октября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, в него в том числе вошел минимальный размер выплат военнослужащим — 195 000 руб. в месяц. 3 ноября Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в российской армии.