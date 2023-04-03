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Общество

В Москве заработала горячая линия для желающих служить по контракту

Ведомости

В Москве открылась горячая линия, с помощью которой по номеру 117 жители могут задать любые вопросы по поводу службы в армии по контракту, следует из сообщения на официальном сайте мэра столицы.

«Сюда могут обратиться все желающие поступить на военную службу, как москвичи, так и жители других регионов России. Заявления принимают и от иностранных граждан», – говорится в сообщении.

На портале также запущен проект contract.mos.ru, где можно получить информацию о возможностях контрактной службы, включая льготы и выплаты.

Кроме того, в Москве начал работу единый пункт отбора на военную службу, куда могут обратиться не только москвичи, но и жители других регионов, а также граждане других государств. При этом на прием можно записаться по интернету при помощи официального портала московской мэрии.

С 21 сентября по конец октября 2022 г. в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Помимо ряда льгот военнослужащим также пообещали выплаты. Уже 19 октября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, в него в том числе вошел минимальный размер выплат военнослужащим — 195 000 руб. в месяц. 3 ноября Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в российской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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