Слуцкий предложили ввести минимальный пакет поддержки мобилизованных
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести единый минимальный пакет поддержки для добровольцев и мобилизованных участников спецоперации на Украине.
«Нужно вводить единый минимальный пакет, как мы считаем , поддержки добровольцев и мобилизованных в разных субъектах Федерации, чтобы это были единые нормы», – заявил Слуцкий, его слова передает пресс-служба ЛДПР.
Партия также предложила «поддерживать создание ясельных групп для детишек от 2 месяцев до полутора лет, дабы побуждать женщин чувствовать себя уверенно», указал Слуцкий.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Также с 21 сентября по конец октября в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Помимо ряда льгот, военнослужащим также пообещали выплаты. 19 октября Путин утвердил перечень поручений, в него в том числе вошел минимальный размер выплат военнослужащим — 195 000 руб. в месяц. Кроме того, 3 ноября глава государства подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в российской армии.