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Слуцкий предложили ввести минимальный пакет поддержки мобилизованных

Ведомости

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести единый минимальный пакет поддержки для добровольцев и мобилизованных участников спецоперации на Украине.

«Нужно вводить единый минимальный пакет, как мы считаем , поддержки добровольцев и мобилизованных в разных субъектах Федерации, чтобы это были единые нормы», – заявил Слуцкий, его слова передает пресс-служба ЛДПР.

Партия также предложила «поддерживать создание ясельных групп для детишек от 2 месяцев до полутора лет, дабы побуждать женщин чувствовать себя уверенно», указал Слуцкий.

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Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Также с 21 сентября по конец октября в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Помимо ряда льгот, военнослужащим также пообещали выплаты. 19 октября Путин утвердил перечень поручений, в него в том числе вошел минимальный размер выплат военнослужащим — 195 000 руб. в месяц. Кроме того, 3 ноября глава государства подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в российской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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