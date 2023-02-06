Лидеры всех думских фракций встретятся с Путиным в середине февраля

Близкий к кремлевской администрации собеседник «Ведомостей» отмечает, что традиционно такое общение проходит во время работы над посланием президента Федеральному собранию, но повестка может быть любой: обычно партийные лидеры могут пообщаться с Путиным за закрытыми дверями и пользуются этим. Об этом же говорит и собеседник в Госдуме. Он отмечает, что будет меняться расписание работы депутатов на февраль: последняя неделя будет не региональной, как планировалось, а пленарной. Это, по словам источника, может быть «косвенным признаком подготовки к посланию».