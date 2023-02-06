Лидеры всех думских фракций встретятся с Путиным в середине февраля

Лидеры всех думских фракций встретятся с Путиным в середине февраляИх пригласили в Кремль во время подготовки послания президента Федеральному собранию
Президент Владимир Путин с 13 по 16 февраля проведет серию встреч с лидерами парламентских фракций, рассказали «Ведомостям» три собеседника: один близкий к администрации президента и в трех партиях. Организационная подготовка уже началась, уточняют источники «Ведомостей». По словам близкого к Старой площади собеседника «Ведомостей», на этот раз встречи будут не «коллективными» – с каждым из лидеров партий Путин пообщается индивидуально.
Первым, по сведениям двух собеседников «Ведомостей», в Кремль на встречу с главой государства могут позвать лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В преддверии встречи в Telegram-каналах начали появляться сообщения о его возможной отставке в пользу более лояльного преемника, что в самой партии категорически отвергают – как публично, так и непублично, отмечая, что Зюганов намерен трудиться минимум до 2024 г. и что встреча с президентом придется фактически на 30-летнюю годовщину партии.
Встреча с Зюгановым намечена на 13 февраля, уточняет собеседник «Ведомостей» на Охотном Ряду. В этот же день состоится и первая личная встреча Путина с новым лидером ЛДПР Леонидом Слуцким (Владимир Жириновский умер от коронавируса в апреле 2022 г.). Затем 14 февраля пройдет встреча с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым: знакомому Путину еще по работе в Санкт-Петербурге политику в этот день исполняется 70 лет.
После этого 15 февраля будет встреча с руководителем «Новых людей» Алексеем Нечаевым, 16 февраля – с лидером фракции единороссов в Госдуме Владимиром Васильевым, который будет замыкать серию встреч, говорит близкий к Старой площади источник «Ведомостей».
Впрочем, еще один собеседник в Госдуме считает, что Путин может успеть пообщаться с руководителями партий быстрее: 13 февраля пройдут встречи с лидерами КПРФ и ЛДПР, а 15 февраля – с руководством «Справедливой России», «Новых людей» и «Единой России».
Зачем зовут в Кремль
Близкий к кремлевской администрации собеседник «Ведомостей» отмечает, что традиционно такое общение проходит во время работы над посланием президента Федеральному собранию, но повестка может быть любой: обычно партийные лидеры могут пообщаться с Путиным за закрытыми дверями и пользуются этим. Об этом же говорит и собеседник в Госдуме. Он отмечает, что будет меняться расписание работы депутатов на февраль: последняя неделя будет не региональной, как планировалось, а пленарной. Это, по словам источника, может быть «косвенным признаком подготовки к посланию».
Собеседник «Ведомостей» в одной из партий уверен, что на встрече лидеров фракций с президентом обсуждаться будут «глобальные вещи», на фоне которых подготовка к региональным выборам 2023 г. отойдет на второй план.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что 24 января у Путина состоялась встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным: «Обсуждались план работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на целый год». Даты встреч президента с лидерами фракций Кремль не анонсировал, но Песков 3 февраля сказал журналистам, что Путин пообщается с ними по отдельности.
Последний раз встреча Путина с лидерами фракций проходила 7 июля 2022 г. после закрытия весенней сессии – она была коллективной, присутствовал на ней и Володин. Песков не ответил на вопрос «Ведомостей», правда ли глава государства будет общаться с лидерами фракций с 13 по 16 февраля.
Основные вопросы на встрече могут быть связаны с обеспечением армии, мобилизованных и т. д., говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Также будут востребованы идеи по повышению уровня жизни россиян, поддержке экономики в условиях санкций, решению демографической проблемы». Мнение лидеров фракций может быть учтено в президентском послании, добавляет он: «Правила ответной политической любезности должны будут сработать. Особенно если идеи окажутся дельными».
Встречи лидеров фракций с президентом позволят партиям напрямую рассказать о своих идеях, а в случае одобрения продвигать дальше, предполагает член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук: «Здесь важно помнить фразу Владимира Путина, что «партий много, а Родина одна», и вряд ли внутрипартийные вопросы или политические разногласия сейчас актуальны». Эксперт также не исключает, что в послании будут отсылки на темы, которые предварительно обсуждались с фракциями: «Но у него самодостаточное конституционное значение».
О чем говорят партийцы
По словам пресс-секретаря КПРФ, депутата Госдумы Александра Ющенко, лидер коммунистов на встрече с Путиным планирует «поднимать темы в рамках программы партии» и говорить о том, какая политика необходима стране. Подробности он разглашать отказался.
Собеседник в КПРФ говорит, что Зюганов представит Путину предложения по решению различных социально-экономических проблем: от общефедеральных и до проблем конкретных предприятий. «Естественно, обсудят и общую ситуацию в стране, – отмечает источник. – Зюганов представит свои идеи по бюджету развития, необходимости всеобщей социально-экономической и политической мобилизации. Наверняка будут и вопросы, связанные с поддержкой губернаторов от КПРФ».
Традиционно такие встречи с президентом посещал Жириновский, но после его смерти на встречу с Путиным в июле 2022 г. ходил Слуцкий, напоминает замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «На встречах обсуждаются важные вопросы, для решения которых нужен президент. Слуцкий [как председатель профильного комитета Госдумы] даст свои наработки по международной тематике. Кроме того, будут подняты вопросы, с которыми в партию обращаются граждане, – это и социальная политика, поддержка разных отраслей экономики, демография, развитие новых территорий, вопросы импортозамещения и др.», – говорит Нилов.
Главные темы повестки сейчас – это помощь мобилизованным и их семьям, защита и поддержка малого и среднего бизнеса в условиях санкций, демография и работа на «культурном фронте», отмечает первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев: «Все эти четыре темы могут быть подняты на встрече лидера нашей партии с президентом».
В «Новых людях» и «Единой России» предстоящую встречу не прокомментировали.
Туровский отмечает, что от лидеров всех фракций ждут поддержки кремлевского курса. А им, в свою очередь, «надо отличиться конкретными инициативами, причем [постараться] не повторять ни президента, ни друг друга», говорит эксперт: «Иначе они потеряют свою идентичность».