Путин выразил уверенность в победе России

Президент ранее назвал победу в специальной военной операции на Украине неизбежной. «С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы, – это единство и сплоченность многонационального народа», — сказал он.