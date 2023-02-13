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Путин выразил уверенность в победе России

Ведомости

Россия обязательно победит в нынешнем противостоянии на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

«Мы обязаны победить и победим», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Во время беседы с президентом Зюганов указал на то, что работа с детьми, школьниками, учителями имеет исключительно важное значение: «там многим мозги вывихнули за счет этой грязной нацистской пропаганды».

«Через две недели, вы знаете, другие дети: Красная площадь, Кремль, Выставка достижений народного хозяйства, места боевой славы, храм Христа Спасителя – они уезжают обновлённые. Очень правильно, что Вы дали поручение: все губернаторы, все регионы, все вузы, все школы, техникумы приглашают, принимают», – добавил лидер КПРФ, с которым согласился Путин.

Президент ранее назвал победу в специальной военной операции на Украине неизбежной. «С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы, – это единство и сплоченность многонационального народа», — сказал он. 

Помимо этого Путин назвал сегодняшний киевский режим неонацистским. «У нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским. И есть все основания помогать, в том числе с помощью Вооруженных сил, людям, которые считают себя часть русской культуры, носителями русского языка», — сказал он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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