Участники спецоперации из Крыма смогут автоматически получить земельные участки
Земельные участки крымчанам - участникам специальной военной операции будут распределяться автоматически, исходя из времени постановки в очередь, заявил заместитель министра имущественных и земельных отношений полуострова Анатолий Заиченко.
«Данный процесс будет проведен автоматически, с помощью программного комплекса, исключая человеческий фактор и возможность выбора участка. Это связано, прежде всего, с тем, чтобы исключить споры или возможные коррупционные риски», – пояснил Заиченко.
По его словам, для выделения земельных участков указанным категориям граждан в Крыму определены четыре района: Ленинский, Сакский, Черноморский и Раздольненский.
19 декабря 2022 г. президент Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя принять законодательные акты, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков героям специальной военной операции. Отмечалось, что эта мера нужна для предоставления дополнительной социальной поддержки российским военным, награжденным госнаградами и ведомственными знаками отличия за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.