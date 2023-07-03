Участники спецоперации могут получить возможность перехода на бесплатное обучение
Минобрнауки разработало схему, которая позволит участникам спецоперации на Украине переводиться с платного на бесплатное обучение. Об этом сообщили в министерстве.
Ведомство подготовило проект постановления правительства, в котором утверждается порядок перераспределения вакантных мест в университетах, финансируемых за счет бюджета.
Чтобы перевестись с платного на бесплатное обучение, студенту необходимо подать заявление и документально подтвердить, что он участник спецоперации. Заявления будут рассматриваться специально созданными в вузах комиссиями, которые будут формироваться учреждениями самостоятельно.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что министерство работает над поддержкой участников спецоперации и их интеграцией в образовательный процесс, учитывая «их военную службу как индивидуальное достижение».
Ранее 3 июля вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что участники спецоперации, их дети, а также Герои России и лица, удостоенные орденов Мужества, в этом году смогут поступить в вузы на льготных условиях в рамках отдельной квоты. В конце июня замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев направил в вузы рекомендацию начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, участвовавшим в спецоперации в качестве добровольцев или прошедшим военную службу по контракту, призыву или мобилизации.
20 июня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении льгот участникам спецоперации и членам их семей при поступлении в вузы. Согласно законопроекту, участники спецоперации и члены их семей смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. При этом те военнослужащие, которые уже получают образование на платной основе, смогут перевестись на бюджет в следующем учебном году.