В Госсовете разработают единый стандарт помощи участникам спецоперации

В Госсовете разработают единый стандарт помощи участникам спецоперацииАлексей Дюмин обозначил фронт работ профильной комиссии
На первом заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников спецоперации и членов их семей, которая была образована 10 марта, был анонсирован единый региональный стандарт помощи для таких военнослужащих. Документ будет представлен «в ближайшее время», сказал председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Президент Владимир Путин 10 марта поручил новой комиссии вместе с губернаторами разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам спецоперации до 7 апреля. Ответственный – мэр Москвы Сергей Собянин.
Соответствовать столичному уровню поддержки участников спецоперации будет сложно, но ветераны из других регионов должны понимать, что качество оказания помощи везде примерно одинаковое, подчеркнул Бабушкин. «Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объемах поддержки. Наша задача – обеспечить на всей территории России и для всех без исключения ветеранов спецоперации гарантированный единый базовый объем мер поддержки», – заявил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
Всего в России действует порядка 7500 региональных мер поддержки военнослужащих и около 180 федеральных, сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак. Их объем и разнообразие зависят от особенностей региона и от востребованности той или иной меры в субъекте, сказал он. Учитывается и финансовая обеспеченность субъекта, добавил выступающий. «В регионах меры поддержки схожие, но не идентичные по своей направленности. Все дело в формулировках и деталях. Где-то требуется больше внимания уделить пожилым родственникам, где-то – детям», – указал Стружак.
Одобрение сверху
Как далее пояснил Дюмин, цель новой комиссии – это координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах, отработка всего комплекса вопросов по поддержке участников спецоперации и членов их семей. В состав комиссии вошли председатели практически всех комиссий Госсовета, представители министерств и ведомств, общественных организаций, а также сами герои спецоперации, сказал он. При этом секретарь Госсовета подчеркнул, что структура будет функционировать и после завершения спецоперации. «Она должна продолжать свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе, быстро и качественно», – резюмировал Дюмин.
Меры поддержки участников спецоперации
По словам Бабушкина, в рамках комиссии созданы рабочие группы по трем направлениям: по совершенствованию мер соцподдержки и жизнеустройства ветеранов (в том числе вопросы реабилитации и трудовой занятости), по совершенствованию медицинской и психологической помощи, а также по обеспечению межведомственного взаимодействия и модернизации законодательства в этой сфере.
Взаимодействие существующих институций и органов исполнительной власти с Госсоветом, учитывая важность и многофакторность проблематики, может иметь как минимум два резона: во-первых, это синхронизация работы всех уровней власти, от федерального до регионального, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. А во-вторых, это обратная связь – насколько успешно те или иные меры реализуются на местах – и масштабирование успешного опыта регионов.
Те, кто вошел в комиссию, будут ощущать «личную ответственность» за исполнение обязательств по теме, указал политолог Александр Немцев. «Когда процесс идет в таком большом формате <...> и нет какого-то главного чиновника, то включается конкуренция, кто лучше отработает эту тему. Они конкурируют для того, чтобы принести результат», – говорит эксперт. При этом, по его словам, проблем в сфере оказания помощи военнослужащим все еще много – начиная от бытовых условий жизни, заканчивая поддержкой детей погибших бойцов, указал Немцев.