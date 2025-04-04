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В Госсовете разработают единый стандарт помощи участникам спецоперации

Алексей Дюмин обозначил фронт работ профильной комиссии
Юлия Малева
Помощник президента Алексей Дюмин провел первое заседание комиссии Госсовета по поддержке участников спецоперации
Помощник президента Алексей Дюмин провел первое заседание комиссии Госсовета по поддержке участников спецоперации / Григорий Сысоев / РИА Новости

На первом заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников спецоперации и членов их семей, которая была образована 10 марта, был анонсирован единый региональный стандарт помощи для таких военнослужащих. Документ будет представлен «в ближайшее время», сказал председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Президент Владимир Путин 10 марта поручил новой комиссии вместе с губернаторами разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам спецоперации до 7 апреля. Ответственный – мэр Москвы Сергей Собянин.

Соответствовать столичному уровню поддержки участников спецоперации будет сложно, но ветераны из других регионов должны понимать, что качество оказания помощи везде примерно одинаковое, подчеркнул Бабушкин. «Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объемах поддержки. Наша задача – обеспечить на всей территории России и для всех без исключения ветеранов спецоперации гарантированный единый базовый объем мер поддержки», – заявил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

Всего в России действует порядка 7500 региональных мер поддержки военнослужащих и около 180 федеральных, сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак. Их объем и разнообразие зависят от особенностей региона и от востребованности той или иной меры в субъекте, сказал он. Учитывается и финансовая обеспеченность субъекта, добавил выступающий. «В регионах меры поддержки схожие, но не идентичные по своей направленности. Все дело в формулировках и деталях. Где-то требуется больше внимания уделить пожилым родственникам, где-то – детям», – указал Стружак.

Одобрение сверху

6 марта на встрече с сотрудниками и подопечными московского филиала фонда «Защитники Отечества» Путин поддержал идею создания единого стандарта помощи военнослужащим в зоне спецоперации. «Ясно, что везде по-разному. Согласен с вами в том, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно уже добавлять то, что коллеги в регионах считают целесообразным и важным именно для этого региона», – сказал тогда глава государства. С предложением о введении минимального регионального стандарта выступила социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Еврейской автономной области Светлана Гришанова. «Региональные меры поддержки в разных регионах различные. Было бы очень хорошо определить базовый набор социальных мер поддержки, чтобы это касалось всех регионов. Это единый набор, который не требует больших финансовых вложений, но очень значим для всех категорий военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, членов их семей», – сказала она.

Как далее пояснил Дюмин, цель новой комиссии – это координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах, отработка всего комплекса вопросов по поддержке участников спецоперации и членов их семей. В состав комиссии вошли председатели практически всех комиссий Госсовета, представители министерств и ведомств, общественных организаций, а также сами герои спецоперации, сказал он. При этом секретарь Госсовета подчеркнул, что структура будет функционировать и после завершения спецоперации. «Она должна продолжать свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе, быстро и качественно», – резюмировал Дюмин.

Меры поддержки участников спецоперации

Как писали «Ведомости» 1 декабря 2024 г., военные в зоне спецоперации на Украине получают более 10 видов финансовой поддержки. Например, единовременную денежную выплату получают мобилизованные, срочники или контрактники, которые заключили с Минобороны или Росгвардией контракт не менее чем на год. Размер выплаты – 195 000 руб. Во время спецоперации военнослужащие за счет государства проходят медосмотры, получают медизделия, рецептурные лекарства и медуслуги, в том числе протезирование зубов. Например, в Московской области оплачивают коронки и протезы на 100 000 руб., а в случае ранения в районе челюсти – до 1 млн руб. Если в регионе военной службы нет военно-медицинской организации, помощь оказывают муниципальные или госклиники. Расходы на это им компенсируются. В Москве для участников спецоперации открыли специальную поликлинику на базе госпиталя для ветеранов войн № 3 на Стартовой улице, 4. В ней оказывают все виды медпомощи – от реабилитации до сессий с психологами. Кроме того, все участники спецоперации и члены их семей могут воспользоваться кредитными каникулами по потребительским кредитам и ипотеке на срок прохождения службы и еще на 30 дней после ее завершения. Также все военнослужащие не платят НДФЛ с выплат участникам спецоперации и освобождены от налога на имущество физлиц (квартира или комната, жилой дом, помещение или строение, хозяйственное строение, гараж или машино-место).

По словам Бабушкина, в рамках комиссии созданы рабочие группы по трем направлениям: по совершенствованию мер соцподдержки и жизнеустройства ветеранов (в том числе вопросы реабилитации и трудовой занятости), по совершенствованию медицинской и психологической помощи, а также по обеспечению межведомственного взаимодействия и модернизации законодательства в этой сфере.

Взаимодействие существующих институций и органов исполнительной власти с Госсоветом, учитывая важность и многофакторность проблематики, может иметь как минимум два резона: во-первых, это синхронизация работы всех уровней власти, от федерального до регионального, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. А во-вторых, это обратная связь – насколько успешно те или иные меры реализуются на местах – и масштабирование успешного опыта регионов.

Те, кто вошел в комиссию, будут ощущать «личную ответственность» за исполнение обязательств по теме, указал политолог Александр Немцев. «Когда процесс идет в таком большом формате <...> и нет какого-то главного чиновника, то включается конкуренция, кто лучше отработает эту тему. Они конкурируют для того, чтобы принести результат», – говорит эксперт. При этом, по его словам, проблем в сфере оказания помощи военнослужащим все еще много – начиная от бытовых условий жизни, заканчивая поддержкой детей погибших бойцов, указал Немцев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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