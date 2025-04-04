В Госсовете разработают единый стандарт помощи участникам спецоперации

Меры поддержки участников спецоперации

Как писали «Ведомости» 1 декабря 2024 г., военные в зоне спецоперации на Украине получают более 10 видов финансовой поддержки. Например, единовременную денежную выплату получают мобилизованные, срочники или контрактники, которые заключили с Минобороны или Росгвардией контракт не менее чем на год. Размер выплаты – 195 000 руб. Во время спецоперации военнослужащие за счет государства проходят медосмотры, получают медизделия, рецептурные лекарства и медуслуги, в том числе протезирование зубов. Например, в Московской области оплачивают коронки и протезы на 100 000 руб., а в случае ранения в районе челюсти – до 1 млн руб. Если в регионе военной службы нет военно-медицинской организации, помощь оказывают муниципальные или госклиники. Расходы на это им компенсируются. В Москве для участников спецоперации открыли специальную поликлинику на базе госпиталя для ветеранов войн № 3 на Стартовой улице, 4. В ней оказывают все виды медпомощи – от реабилитации до сессий с психологами. Кроме того, все участники спецоперации и члены их семей могут воспользоваться кредитными каникулами по потребительским кредитам и ипотеке на срок прохождения службы и еще на 30 дней после ее завершения. Также все военнослужащие не платят НДФЛ с выплат участникам спецоперации и освобождены от налога на имущество физлиц (квартира или комната, жилой дом, помещение или строение, хозяйственное строение, гараж или машино-место).