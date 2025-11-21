Искусственный интеллект хотят примерить к демографическим прогнозам

Искусственный интеллект хотят примерить к демографическим прогнозамТехнологии могут сделать прогноз точнее, но для ключевых изменений нужны реальные меры
В Госдуме 20 ноября обсудили еще один аспект применения искусственного интеллекта (ИИ). ИИ может помочь определить потенциально эффективные меры поддержки семьи для решения демографических задач в конкретных регионах. Об этом заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) на парламентских слушаниях «Демографические вызовы и искусственный интеллект».
«Одной из основных задач ИИ в демографии будет ответ на вопрос: «Что будет, если?..» Например, что будет с рождаемостью в определенном субъекте Федерации, если государство введет новые меры поддержки семей с детьми и молодых родителей?» – предположила Останина. По ее словам, основная задача – использовать технологии ИИ во благо граждан – и в первую очередь семей с детьми.
Останина напомнила, что сейчас правительство готовит проект постановления об эксперименте по внедрению ИИ в государственное управление.
Прогнозировать демографические процессы сложно по ряду причин, указал директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. К ним относятся демографические шоки, связанные с миграцией, сверхсмертностью из-за болезней сердечно-сосудистой системы, коронавируса и других факторов. На фоне этого возникает задача переходить от предопределенных трендов к вероятностным моделям, указал он.
В этом могут помочь цифровые двойники, построенные с использованием ИИ. Цифровой двойник – это математическая и компьютерная модель реальной системы (страны, региона, населения, предприятия или отдельного человека), которая полностью отражает ее структуру, параметры и динамику, обновляется в реальном времени и позволяет проводить виртуальные эксперименты. По словам Бахтизина, с помощью цифровых двойников можно не только управлять будущим в рамках сценарных расчетов, но и настоящим – например, выявлять наиболее эффективные меры адресной поддержки семьи.
Государственная задача
«Если мы говорим о демографической задаче, то никакой ИИ нам не поможет. Это задача государства, задача родителей воспитывать [детей]», – отметил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Технология никогда не заменит человеческое общение, отметил он. При этом Миронов согласился с тем, что ИИ – это полезный инструмент, который открывает возможности, о которых раньше нельзя было мечтать. «Демография – это всегда игра вдолгую: уважение, любовь, созидание. Без этого никакие программы не сработают», – подчеркнул он.
Использование цифровых технологий позволяет оперативнее анализировать большие объемы данных и выявлять сложные, нелинейные зависимости, которые могут быть упущены в традиционных моделях, указала руководитель направления «Народный фронт. Аналитики» Ольга Позднякова. По ее словам, деревья решений и нейронные сети могут быть использованы для прогнозирования рождаемости на основе множества факторов: экономических условий, уровня образования, социального настроения, доступа к медицинским услугам и др.
«При этом традиционные демографические данные, такие как возрастно-гендерная структура населения, уровень фертильности, а также информация о здоровье населения и образовании, по-прежнему остаются важными», – подчеркнула она. Использование новых технологий в демографическом прогнозировании имеет огромный потенциал, но требует системного, основанного на тщательной верификации подхода и прозрачности, заключила Позднякова.
Рождаемость – это стабильная тенденция, которая формируется огромным количеством факторов, в первую очередь – экономических, указал профессор Финансового университета Александр Сафонов. «Мы должны работать с населением, создавать у него заинтересованность в том, чтобы рожать больше детей. Но при этом мы должны трансформировать экономическую ситуацию вокруг семьи», – подчеркнул он, добавив, что ИИ может улучшить качество моделирования, но принципиально ничего не изменит. Помимо этого ни одна программа не может прогнозировать шоки, напомнил профессор.