Искусственный интеллект хотят примерить к демографическим прогнозам

«Если мы говорим о демографической задаче, то никакой ИИ нам не поможет. Это задача государства, задача родителей воспитывать [детей]», – отметил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Технология никогда не заменит человеческое общение, отметил он. При этом Миронов согласился с тем, что ИИ – это полезный инструмент, который открывает возможности, о которых раньше нельзя было мечтать. «Демография – это всегда игра вдолгую: уважение, любовь, созидание. Без этого никакие программы не сработают», – подчеркнул он.