Минюст внес антидискриминационный центр «Мемориал» в список иностранных агентов

Минюст внес антидискриминационный центр «Мемориал» в список иностранных агентовРеестр также пополнили священник Павел Заякин и журналистка Елена Налимова
Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов священника Павла Заякина, журналистку Елену Налимову и бельгийский антидискриминационный центр «Мемориал»
Заякин, по версии Минюста, распространял фейки о власти, выступил против боевых действий на Украине, а также взаимодействовал с нежелательной организацией. Заякин является священником Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви, служит в Таллине.
Пополнил перечень художник, куратор форума культуры «Словоново» (считается иноагентом в России) Антон Литвин. Он является автором более 20 персональных выставок в Москве, Киеве, Нью-Йорке, Праге, Будве. С 2010-х проживает в Чехии.
Саратовскую журналистку Елену Налимову заподозрили в фейках против власти и сотрудничестве с нежелательными организациями. Налимова и другие жители Саратова выступают против строительства новой школы и благоустройства парка «Территория детства» в Ленинском районе города.
Иноагентом признали бельгийский антидискриминационный центр «Мемориал» (Anti-discrimination center Memorial Brussels). Организация занимается защитой прав этнических меньшинств, мигрантов, женщин, людей с ограниченными возможностями в Восточной Европе и Центральной Азии. Реестр также пополнило общественно-политическое издание «Аспекты Башкортостана».
ООО «Главный редактор 2021» исключили из реестра в связи с ликвидацией.
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Его получение влечет утрату возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Также для физлиц-иноагентов устанавливают спецсчета, куда зачисляются доходы гражданина от творческой деятельности. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.