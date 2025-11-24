Священники предложили помогать родным военных вместе с психологами

Священники предложили помогать родным военных вместе с психологамиОни предлагают работать в формате духовно-психологической помощи
В России необходимо создать единую духовно-психологическую помощь для родных участников спецоперации, где оказывать поддержку семьям будут священнослужители и специалисты в области психологии и психиатрии. Об этом заявил духовный наставник АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) монах Киприан на конференции по итогам работы организации в 2022–2025 гг.
Методология оказания помощи уже разрабатывается, пояснил он. Система духовно-психологической помощи уже действует в 38 российских регионах, рассказал Киприан. За три года удалось провести 106 групповых встреч с ветеранами спецоперации и членами их семей. Суммарно в них приняло участие 16 255 человек. Также были организованы 463 индивидуальные встречи, добавил он.
Ведущих таких встреч обучают по специальной программе. Она называется «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности при оказании духовно-психологической помощи». Ее прошло 100 священников и 120 психологов. «То, что могут психологи, не могут делать батюшки», – добавил Киприан, пояснив, что в семинариях не учат основам психологической помощи. При этом он считает необходимым переобучать психологов, чтобы они оказывали помощь в рамках религиозного учения.
На конференции также обсудили итоги работы единого чата КСВО по любым тревожным состояниям, который начал работу в июле 2024 г., а с апреля 2025 г. – в круглосуточном доступе. Сейчас в нем состоит больше 19 000 человек, а в команде работает 70 психологов с клиническим опытом, рассказал координатор федерального проекта КСВО «Разговор с психологом» Евгений Мартынов. За время работы чата поступило более 5000 индивидуальных обращений, говорится в его презентации. Чаще всего в чат обращаются по поводу эмоционального состояния супруги или матери участника спецоперации – такие сообщения составляют 42% всех запросов, следует из материалов к конференции. На 2-м месте – проблемы во взаимоотношениях участников спецоперации с родственниками и близкими (16%), на 3-м – переживания, связанные с утратой и горем (13%). Среди тяжелых случаев, которые фиксировали специалисты, – обострение психического заболевания и высокий риск совершения самоубийства.
Больше всего обращений поступает из Центрального (23%), Приволжского (12%) и Сибирского (9%) федеральных округов. При этом большинство обращающихся – женщины (79%). Специалисты консультируют в формате аудиозвонка или через аудиосообщения. В момент острого стресса фиксируется запрос на анонимную онлайн-помощь, отметил он. Формат чата предусматривает эту возможность. Кроме этого, по его словам, конфиденциальность переписки защищена от несанкционированного доступа.
Помощь близких
Служение священника и работа психолога – это разные области: первый помогает выстроить духовную жизнь человека, а второй работает с психическим состоянием, используя научно обоснованные методы, заявила психолог, сертифицированный коуч ICF Светлана Левинская. «Наиболее эффективным может стать сотрудничество духовенства и психологов со взаимным пониманием компетенций и границ ответственности», – считает эксперт.
Главный риск в таком подходе – смешение компетенций. Священник, даже с психологическим образованием, не должен подменять собой клинического психолога или психотерапевта в работе с такими тяжелыми состояниями, как клиническая депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство, полагает Левинская. И наоборот, психолог, не будучи богословом, не может и не должен заниматься душепопечением, добавляет она. «Необходима разработка четких этических и профессиональных стандартов такого сотрудничества», – указала Левинская.
Важно учитывать желание и видение человека, который обращается за помощью: не все верят в бога, а кто-то исповедует другую религию, напомнил клинический психолог Самвел Карапетян. «Не все люди хотят обращаться за психологической помощью и имеют на это право. Мы обязаны это уважать и учитывать», – считает он.
К объединению усилий психологов и священников для комплексного лечения тела и души призвал собеседник среди священников, который имеют опыт наставления военнослужащих. По его словам, трудиться вместе должны именно подготовленные специалисты, которые имеют образование и опыт по военной тематике. Собеседник также отметил, что опыт реабилитации военнослужащих с помощью духовных практик лучше всего реализован под руководством иерея Евгения Лищенюка в Воронеже.
При этом необходимо учитывать, что психология неоднородна и существуют подходы психотерапии, которые основаны на том, что человек должен освободиться от чувства вины, стыда и возложить их на другого, говорит священник. Он считает, что такой подход с христианской точки зрения не работает: порой человек сам виноват в своих проблемах и ему надо осознать это и покаяться. «И покаяние может человека не просто успокоить, а излечить», – считает собеседник.