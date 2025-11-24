Священники предложили помогать родным военных вместе с психологами

На конференции также обсудили итоги работы единого чата КСВО по любым тревожным состояниям, который начал работу в июле 2024 г., а с апреля 2025 г. – в круглосуточном доступе. Сейчас в нем состоит больше 19 000 человек, а в команде работает 70 психологов с клиническим опытом, рассказал координатор федерального проекта КСВО «Разговор с психологом» Евгений Мартынов. За время работы чата поступило более 5000 индивидуальных обращений, говорится в его презентации. Чаще всего в чат обращаются по поводу эмоционального состояния супруги или матери участника спецоперации – такие сообщения составляют 42% всех запросов, следует из материалов к конференции. На 2-м месте – проблемы во взаимоотношениях участников спецоперации с родственниками и близкими (16%), на 3-м – переживания, связанные с утратой и горем (13%). Среди тяжелых случаев, которые фиксировали специалисты, – обострение психического заболевания и высокий риск совершения самоубийства.