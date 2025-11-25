Минобрнауки в 2026 году организует для студентов Школу будущих родителей

Минобрнауки в 2026 году организует для студентов Школу будущих родителейОна поможет парам с детьми, но не тем, в чьи планы ребенок пока не входит, считают эксперты
В 2026 г. Министерство науки и высшего образования проведет для студентов российских вузов Школу будущих родителей. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. Школа будет иметь формат курса, направленного на «популяризацию семейных ценностей среди студенческой молодежи». Она запланирована как часть мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Поддержка семьи».
По словам представителя министерства, формат работы школы будет смешанный – очный и онлайн. Программа направлена на «повышение родительской компетентности». У молодежи также будут развивать необходимые навыки по уходу за ребенком, организации семейной жизни, ведению семейного бюджета. Кроме того, в рамках неформальных диалогов участники курса смогут обратиться за консультацией репродуктологов, педиатров, психологов, специалистов по медицинским аспектам репродуктивного здоровья, уточнили в Минобрнауки.
На этапе апробации курса акцент будет сделан на индивидуальном подходе и форматах, продолжил представитель министерства. Специалисты школы также обеспечат комфортные условия для обсуждения тем.
Статус студенческой семьи
Участниками курса станут в том числе и те студенты, кто уже создал семьи, добавили в министерстве. По последним данным, которыми оно поделилось с «Ведомостями», в российских вузах учится около 50 000 студенческих семей. Из них родителями стали 13 000 пар. Минобрнауки также разработало дополнительные меры поддержки студенческих семей. Среди них – помощь молодым мамам перевестись на бюджет, предоставление мест в общежитиях в приоритетном порядке, консультации по репродуктивному здоровью, а также психологическая, правовая и карьерная помощь, добавил представитель ведомства.
Повышать уровень грамотности обучающихся в вопросе репродуктивного здоровья, а также проводить обучающие семинары по этой теме депутаты рекомендовали Министерству просвещения, Минобрнауки и Министерству здравоохранения в июле 2025 г. Тогда они приняли постановление, которое касалось приоритетов реализации демографической политики.
По мнению председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, курс для студентов будет не лишним. По его словам, молодые люди должны учиться уходу за маленькими детьми. Кто-то был единственным ребенком в семье и не имеет такого опыта, продолжил представитель министерства. «Сейчас родители не заставляют детей заниматься уходом [за младшими братьями и сестрами], как это было раньше», – пояснил он.
Основная проблема при реализации демографической политики заключается в материальном благополучии семей, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. Информирование, которое планируют проводить среди студентов, даст только дополнительные знания и не изменит представление молодежи о том, как строить семью. «Студенты – это уже сложившиеся люди», – считает Сафонов.
Пару не смогут побудить к рождению детей лишь материальные стимулы, считает эксперт «Народного фронта. Аналитика», доцент кафедры демографии Высшей школы современных социальных наук (ВШССН) МГУ имени М. В. Ломоносова Юлия Узкая. По ее словам, важно работать с репродуктивными установками и начинать делать это гораздо раньше – на уровне семьи и школы. К студенчеству человек должен понимать, что создание полноценной семьи «гораздо важнее, чем карьера или иные устремления». При этом Узкая считает, что создание курсов для студентов – правильный шаг для подготовки к родительству. Она отметила, что зачастую молодым людям не хватает проверенной информации о вынашивании ребенка, родах и послеродовом периоде.
До 100%
Меры, сочетающие образование и уход за ребенком, улучшат благополучие уже состоявшихся молодых родителей, но вряд ли существенно повлияют на студенток, не планирующих материнство, считает заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Центра социального анализа и прогнозирования Института психолого-экономических исследований (ИНСАП ИПЭИ) РАНХиГС Алла Макаренцева. Они могут поддержать репродуктивные намерения молодых родителей – например, увеличить вероятность рождения второго или третьего ребенка, говорит она. Такой подход дает ограниченный, но положительный демографический результат, уверена Макаренцева.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой уточнить, что конкретно будет входить в помощь студентам по вопросам репродуктивного здоровья.