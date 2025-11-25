Минобрнауки в 2026 году организует для студентов Школу будущих родителей

Пару не смогут побудить к рождению детей лишь материальные стимулы, считает эксперт «Народного фронта. Аналитика», доцент кафедры демографии Высшей школы современных социальных наук (ВШССН) МГУ имени М. В. Ломоносова Юлия Узкая. По ее словам, важно работать с репродуктивными установками и начинать делать это гораздо раньше – на уровне семьи и школы. К студенчеству человек должен понимать, что создание полноценной семьи «гораздо важнее, чем карьера или иные устремления». При этом Узкая считает, что создание курсов для студентов – правильный шаг для подготовки к родительству. Она отметила, что зачастую молодым людям не хватает проверенной информации о вынашивании ребенка, родах и послеродовом периоде.