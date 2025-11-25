Родственника Шакро Молодого приговорили к семи годам колонии

Родственника Шакро Молодого приговорили к семи годам колонии23-летний Виталик Калашов признан виновным в покушении на убийство
Мещанский суд Москвы огласил обвинительный приговор 23-летнему родственнику криминального авторитета Захария Калашова (известен под псевдонимом Шакро Молодой). Виталик Калашов признан виновным в покушении на убийство посетителя продуктового магазина в центре столицы и приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Судебный процесс рассматривала известная в столице по резонансным делам судья Олеся Менделеева. Поддержать подсудимого в суд пришли многочисленные родственники и друзья. Калашова доставили из СИЗО под конвоем, он шутил с присутствующими в зале знакомыми. Но после оглашения приговора лишь коротко заявил, что решение суда ему понятно. Мать подсудимого, стоявшая у клетки, расплакалась.
Суд установил, что вечером 30 декабря 2024 г., накануне Нового года, Калашов вступил в словесный конфликт с двумя посетителями магазина на Неглинной улице. В ходе ссоры он достал складной нож и нанес несколько ударов одному из мужчин, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.
Калашов был объявлен в розыск. По версии обвинения, он выбросил мобильный телефон, приобрел новый с другой sim-картой и регулярно менял места пребывания. Несмотря на принятые меры конспирации, его задержали в Балашихе. 13 января 2025 г. суд заключил Калашова под стражу. Подсудимый частично признал вину. В прениях прокурор потребовала назначить ему наказание в виде 9,5 года колонии.
Потерпевший от возмещения ущерба отказался – к Калашову он претензий не имеет.
Адвокат Виген Есаян после заседания сообщил «Ведомостям», что защита осталась недовольна ходом процесса. По его мнению, Следственный комитет неверно квалифицировал действия Калашова, инкриминировав ему умышленное покушение на убийство. Умысла на лишение жизни, утверждает защитник, у подсудимого не было. Есаян настаивал, что причиненный вред квалифицируется как легкий, а отсутствие проникающих ранений, зафиксированное судмедэкспертизой, свидетельствует об отсутствии угрозы жизни пострадавшего. Защита намерена обжаловать приговор.
Находившиеся в зале суда родственники пояснили, что Калашов не является племянником Шакро, как ранее писали СМИ, но действительно состоит с ним в дальнем родстве. Авторитет Захарий Калашов в 2018 г. получил 9 лет и 10 месяцев строгого режима. Его признали виновным по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ – в вымогательстве с применением насилия, совершенном организованной группой с целью получения имущества в особо крупном размере.
Следствие установило, что после убийства «вора в законе» Аслана Усояна (Деда Хасана) в 2013 г. Калашов занял лидирующее положение в криминальной среде и консолидировал под своим влиянием лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью. В марте 2024 г. стало известно, что 71-летний «законник» вышел на свободу. Защита сообщила, что суд освободил его по медицинским основаниям на основе заключения врачебной комиссии, а не по УДО.