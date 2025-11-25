Родственника Шакро Молодого приговорили к семи годам колонии

Находившиеся в зале суда родственники пояснили, что Калашов не является племянником Шакро, как ранее писали СМИ, но действительно состоит с ним в дальнем родстве. Авторитет Захарий Калашов в 2018 г. получил 9 лет и 10 месяцев строгого режима. Его признали виновным по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ – в вымогательстве с применением насилия, совершенном организованной группой с целью получения имущества в особо крупном размере.