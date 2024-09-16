Мосгорсуд приговорил вора в законе Чачибая к 15 годам колонии

20 мая 2022 г. обвиненный был экстрадирован из Египта по требованию Генпрокуратуры. Сам фигурант был задержан в Египте в марте 2022 г., в апреле 2021 г. его заочно арестовали в РФ. В Египте он оказался после того, как в 2016 г. был депортирован с Украины в Грузию, оттуда он попытался сбежать в Армению, однако безуспешно. Затем ему удалось уехать в Казахстан, откуда его выдворили.