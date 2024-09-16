Мосгорсуд приговорил вора в законе Чачибая к 15 годам колонии
Мосгорсуд приговорил Давида Чачибая (до 12 сентября 2013 г. – Давид Герлиани) к 15 годам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Чачибая признали виновным в преступлении по ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) и по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ. В СМИ Чачибай известен под прозвищем Дато Сван. Как писал в декабре 2022 г. «Коммерсантъ», прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Чачибая, а одним из доказательств его связи с криминальным миром стала культурологическая экспертиза татуировок на его теле.
Следствие и суд установили, что Чачибай организовал преступную группу, которая в 2020 г. угрозами вымогала у мужчины 15 млн руб. Также установлено, что в 2014 г., находясь в Турции, Чачибай участвовал в видеосвязи с криминальными авторитетами, во время которой за ним была закреплена зона преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградской областях.
20 мая 2022 г. обвиненный был экстрадирован из Египта по требованию Генпрокуратуры. Сам фигурант был задержан в Египте в марте 2022 г., в апреле 2021 г. его заочно арестовали в РФ. В Египте он оказался после того, как в 2016 г. был депортирован с Украины в Грузию, оттуда он попытался сбежать в Армению, однако безуспешно. Затем ему удалось уехать в Казахстан, откуда его выдворили.
13 марта 2024 г. Усть-Лабинский райсуд Краснодарского края удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Захария Калашова – вора в законе Шакро Молодого. В 2018 г. его приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Следствие установило, что Калашов в 2013 г. после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана) занял лидирующее положение в криминальном мире России и под своим покровительством консолидировал лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью.