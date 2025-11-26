Регионам разрешат пустить туристические автобусы по выделенным полосам

Регионам разрешат пустить туристические автобусы по выделенным полосамЭто поможет сэкономить время экскурсионным группам и сделает путешествия по стране комфортнее
Региональные власти смогут пускать туристические автобусы на полосы для маршрутного транспорта. Сейчас этим правом наделены только власти городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Автором законопроекта выступило Министерство транспорта РФ. Изменения предполагается внести в статью 6 закона о безопасности дорожного движения.
Законопроект предлагает наделить органы власти всех субъектов полномочиями утверждать перечень транспортных средств (ТС) с числом сидячих мест более восьми и технически допустимой максимальной массой свыше 5 т, которым разрешено движение по полосам для маршрутного транспорта. Инициатива расширяет полномочия региональных властей по управлению движением крупногабаритных пассажирских ТС, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
В пояснительной записке указано, что это позволит региональным органам организовать транспорт для туристско-экскурсионных маршрутов и массовых мероприятий, не нарушая движения автобусов регулярных маршрутов. Еще одна цель закона – повысить эффективность транспортного обслуживания и увеличить туристическую привлекательность регионов, указано там же.
Изменения направлены на экономию времени при движении автобусов, которые обеспечивают туристско-экскурсионные и массовые мероприятия, что повысит эффективность транспортного обеспечения и окажет благоприятное влияние на повышение туристской привлекательности регионов, говорится в тексте пояснительной записки.
Реализация законопроекта не подразумевает выделения дополнительных средств регионам. Расчет здесь на косвенный эффект: если туристам станет удобнее ездить, турпоток может вырасти, а значит, и доходы бизнеса увеличатся, считает адвокат Московского юридического центра Наталья Хурчакова.
«Выделенка»: что это и кто может по ней передвигаться
Инициативу в первую очередь поддержат регионы с высокой долей организованных туристов, перемещающихся по городам на туристических автобусах, пояснил основатель компании InnovaTransport, эксперт по транспортному консалтингу Алексей Смирнов. К таким субъектам относят Краснодарский край, Крым, Ставропольский край. Для регулирования механизма будет создана единая система, в которую внесут данные номерных знаков туристических автобусов, допущенных к движению по выделенным полосам, предположил Смирнов.
По его словам, из трех городов федерального значения, которые и раньше могли самостоятельно составлять списки допустимого на «выделенки» транспорта, только Севастополь воспользовался этим правом. Для Москвы и Санкт-Петербурга приоритетом остается бесперебойная работа общественного транспорта. В Москве в последние годы значительно выросла средняя скорость транспортного потока. Столица чаще пускает на «выделенки» служебный транспорт коммунальщиков, а не туристов, отметила Хурчакова.
Главное преимущество инициативы в том, что туристические автобусы перестанут стоять в общих пробках, а это сэкономит время экскурсионным группам и сделает путешествия по стране более комфортными. Туристические автобусы смогут объезжать потоки так, чтобы обычные маршрутки ходили по расписанию, туристы добирались до музеев без задержек, а во время городских праздников не случалось коллапсов, добавила она.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его первый заместитель Дмитрий Гусев ранее предложили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву разрешить во всех регионах ездить по выделенным полосам социальному такси (письмо есть в распоряжении «Ведомостей»). Оно предназначено для перевозки граждан с инвалидностью, пожилых людей и пациентов, направляющихся в больницы. «Ведомости» направили запрос в МВД для уточнения, получил ли представитель министерства письмо.