Регионам разрешат пустить туристические автобусы по выделенным полосам

Это поможет сэкономить время экскурсионным группам и сделает путешествия по стране комфортнее
Татьяна Акиншина
Яна Суринская
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Региональные власти смогут пускать туристические автобусы на полосы для маршрутного транспорта. Сейчас этим правом наделены только власти городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Автором законопроекта выступило Министерство транспорта РФ. Изменения предполагается внести в статью 6 закона о безопасности дорожного движения.

Законопроект предлагает наделить органы власти всех субъектов полномочиями утверждать перечень транспортных средств (ТС) с числом сидячих мест более восьми и технически допустимой максимальной массой свыше 5 т, которым разрешено движение по полосам для маршрутного транспорта. Инициатива расширяет полномочия региональных властей по управлению движением крупногабаритных пассажирских ТС, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В пояснительной записке указано, что это позволит региональным органам организовать транспорт для туристско-экскурсионных маршрутов и массовых мероприятий, не нарушая движения автобусов регулярных маршрутов. Еще одна цель закона – повысить эффективность транспортного обслуживания и увеличить туристическую привлекательность регионов, указано там же.

Изменения направлены на экономию времени при движении автобусов, которые обеспечивают туристско-экскурсионные и массовые мероприятия, что повысит эффективность транспортного обеспечения и окажет благоприятное влияние на повышение туристской привлекательности регионов, говорится в тексте пояснительной записки.

Реализация законопроекта не подразумевает выделения дополнительных средств регионам. Расчет здесь на косвенный эффект: если туристам станет удобнее ездить, турпоток может вырасти, а значит, и доходы бизнеса увеличатся, считает адвокат Московского юридического центра Наталья Хурчакова.

«Выделенка»: что это и кто может по ней передвигаться

Полосы для маршрутного транспорта – это специально выделенная часть дороги, предназначенная для движения общественного транспорта. Одно из обозначений – буква «A» на асфальте. ПДД разрешает ездить по выделенной полосе маршрутным транспортным средства (автобусы, троллейбусы, маршрутные такси), школьным автобусам, велосипедам, легковым такси, автомобилям экстренных служб при включенных спецсигналах. Штраф за выезд на маршрутную полосу в Москве и Санкт-Петербурге составляет 4500 руб., в других городах – 2250 руб.

Инициативу в первую очередь поддержат регионы с высокой долей организованных туристов, перемещающихся по городам на туристических автобусах, пояснил основатель компании InnovaTransport, эксперт по транспортному консалтингу Алексей Смирнов. К таким субъектам относят Краснодарский край, Крым, Ставропольский край. Для регулирования механизма будет создана единая система, в которую внесут данные номерных знаков туристических автобусов, допущенных к движению по выделенным полосам, предположил Смирнов.

По его словам, из трех городов федерального значения, которые и раньше могли самостоятельно составлять списки допустимого на «выделенки» транспорта, только Севастополь воспользовался этим правом. Для Москвы и Санкт-Петербурга приоритетом остается бесперебойная работа общественного транспорта. В Москве в последние годы значительно выросла средняя скорость транспортного потока. Столица чаще пускает на «выделенки» служебный транспорт коммунальщиков, а не туристов, отметила Хурчакова.

В правительстве поддержали идею о введении статей КоАП специально для отельеров

Бизнес / Торговля и услуги

Главное преимущество инициативы в том, что туристические автобусы перестанут стоять в общих пробках, а это сэкономит время экскурсионным группам и сделает путешествия по стране более комфортными. Туристические автобусы смогут объезжать потоки так, чтобы обычные маршрутки ходили по расписанию, туристы добирались до музеев без задержек, а во время городских праздников не случалось коллапсов, добавила она.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его первый заместитель Дмитрий Гусев ранее предложили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву разрешить во всех регионах ездить по выделенным полосам социальному такси (письмо есть в распоряжении «Ведомостей»). Оно предназначено для перевозки граждан с инвалидностью, пожилых людей и пациентов, направляющихся в больницы. «Ведомости» направили запрос в МВД для уточнения, получил ли представитель министерства письмо.

