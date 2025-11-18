В правительстве поддержали идею о введении статей КоАП специально для отельеров

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появятся две новые статьи об ответственности для юрлиц и ИП, предоставляющих гостиничные услуги, узнали «Ведомости». Поправки Минэка (курирует туризм) о штрафах до нескольких сотен тысяч рублей за нарушение правил миграционного учета 17 ноября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили два источника «Ведомостей». Сейчас отели обязаны ставить на миграционный учет иностранных граждан в течение одного рабочего дня после их заселения, подавая данные в МВД, а потом снимать их с учета в течение одного рабочего дня после выезда.