В правительстве поддержали идею о введении статей КоАП специально для отельеров

В правительстве поддержали идею о введении статей КоАП специально для отельеровДля гостиничного бизнеса снизят штрафы за миграционный учет
В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появятся две новые статьи об ответственности для юрлиц и ИП, предоставляющих гостиничные услуги, узнали «Ведомости». Поправки Минэка (курирует туризм) о штрафах до нескольких сотен тысяч рублей за нарушение правил миграционного учета 17 ноября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили два источника «Ведомостей». Сейчас отели обязаны ставить на миграционный учет иностранных граждан в течение одного рабочего дня после их заселения, подавая данные в МВД, а потом снимать их с учета в течение одного рабочего дня после выезда.
Первая новелла, которую предложил ввести Минэк, – ст. 18.91 КоАП – касается нарушения сроков представления уведомлений о прибытии или убытии иностранных граждан или лиц без гражданства. Если отельер единожды не уведомил МВД о прибытии иностранца в течение дня, его могут оштрафовать на 80 000–100 000 руб., если это повторилось в течение двух дней – на 160 000–200 000 руб., а затем сумма увеличится до 400 000–500 000 руб. «Причем ответственность наступает за каждого иностранца отдельно», – заявил «Ведомостям» заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.
Вторая проектируемая статья – 19.15 КоАП – регулирует нарушение сроков представления информации о регистрации и снятии с учета граждан. Здесь за нарушение до одного дня устанавливается предупреждение или штраф от 20 000 до 30 000 руб., затем сумма может увеличиться до 40 000–60 000 руб. за повторное нарушение. В Москве и Санкт-Петербурге штрафы могут составить от 200 000–700 000 руб. за нарушение сроков на два дня и более, обратил внимание Черепанов.
Суть нового регулирования – в «оптимизации административной ответственности юрлиц и ИП», сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минэкономразвития. Сейчас размеры штрафа для юридических лиц составляет 400 000–500 000 руб. (по ч. 4 ст. 18.9 КоАП; нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства) или 250 000–750 000 руб. (по ч. 1 ст. 19.15.2 КоАП; нарушение правил регистрации гражданина по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении) и т. д.
Сейчас штрафы за нарушение правил регистрации гостя могут превышать доход от сдачи номера в 35–60 раз, рассказывает генеральный директор Azimut Hotel Максим Бродовский. Например, при стоимости номера 7000 руб. штраф составит 250 000 руб. за гражданина РФ или 400 000 руб. – за иностранца. То есть, поясняет собеседник, санкции несопоставимы с нарушением.
«При средней стоимости номера 5000 руб. за сутки проживания [текущая] административная нагрузка превышает в 20 и более раз объем получаемого дохода за суточное размещение», – отметил представитель Минэка.
По словам Бродовского, когда были введены подобные штрафы, пришлось подстраиваться под жесткие правила, поэтому сейчас в сети Azimut Hotels действует специальная процедура, по которой отели и санатории проверяют своевременную подачу данных по миграционному учету. «Сотрудники службы приема и размещения также действуют согласно регламентам и просят гостей предоставлять документы на заезде в установленном законодательством порядке», – поделился он.
Ч. 4 ст. 18.9 КоАП является практически самой распространенной в применении после ст. 18.15 КоАП в условиях ужесточения миграционной политики, говорит адвокат Анна Минушкина (см. врез). «В случае привлечения предпринимателей из регионов по данной статье – сумма назначенных штрафов становится неподъемной», – отметила она.
В то же время, считает Бродовский, изменения в КоАП на процедурах, установленных в сети, не отразятся. «Конечно, в любой работе могут быть случайности, и с этой точки зрения смягчение штрафов за несущественную ошибку снизит риски», – уточнил он.
В пресс-службе Cosmos Hotel Group также положительно оценили инициативу по снижению административных штрафов для средств размещения.
Вся информация от иностранцев и граждан других регионов должна попадать в систему регистрационного и миграционного учета МВД, напоминает управляющий партнер и член совета директоров «Кронвелл групп» Алексей Мусакин. Он напомнил, что с начала этого года система с мигрантским учетом проходит электронным способом через «Госуслуги». В Петербурге периодически происходят технические сбои, поделился он. Мусакин считает, что ответственность должна соответствовать техническим возможностям.
Туристическая и гостиничная отрасли давно жаловались на штрафы за миграционные нарушения, заметил гендиректор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Часто эти штрафы возникали не по чьей-то вине, а из-за технических ошибок или недобросовестности гостей, уточняет он. Инициатива, считает Мирзоев, вписывается в общероссийский тренд на поддержку внутреннего и въездного туризма, который невозможен без благоприятных условий для бизнеса. При этом есть и сложности, говорит он, поскольку введение новых, дифференцированных составов правонарушений может вызвать путаницу у сотрудников МВД и судей.