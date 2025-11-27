К 2036 году 85% россиян должны позитивно оценивать межнациональные отношения

В документах, принимаемых с учетом указа № 809 о традиционных духовно-нравственных ценностях, говорится о единстве народов России, в том числе в Стратегии государственной нацполитики, отмечает политолог Александр Немцев. «Возникает вопрос об этом понятии: что есть народы России?» – отметил он. В то время, как особое внимание уделяют миграционным потокам, о коренных народах России, их культурной идентичности и уникальности практически ничего не слышно, сказал Немцев.