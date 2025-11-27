К 2036 году 85% россиян должны позитивно оценивать межнациональные отношения

К 2036 году 85% россиян должны позитивно оценивать межнациональные отношенияВласти уделят внимание угрозам, связанным с использованием НКО в ущерб России, следует из стратегии нацполитики
Через 11 лет, к 2036 г., в России должно быть не менее 85% граждан, которые положительно оценивают отношения между представителями различных национальностей в месте своего проживания. Об этом говорится в Стратегии государственной национальной политики на период до 2036 г. Документ подписал президент России Владимир Путин.
По данным, приведенным в утвержденной стратегии, в 2024 г. доля таких граждан составила 75,1%. Современное состояние межнациональных отношений в России охарактеризовано как «стабильное». Актуальными остаются своевременное выявление конфликтных и предконфликтных ситуаций, а также оперативное реагирование на них.
В качестве угрозы в стратегии обозначены усилия недружественных государств по дестабилизации межнациональных и межрелигиозных отношений. К этой же категории отнесли возникновение очагов розни из-за переноса зарубежных межнациональных конфликтов на территорию России. Кроме того, в угрозах упоминается «гиперболизация региональных и этнических интересов», в том числе из-за внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия.
Угрозами названы и повышенная концентрация на отдельных территориях определенных этнических общностей, формирование предпосылок возникновения конфликтов на национальной и религиозной почве, распространение в соцсетях и мессенджерах информации, способствующей конфликтам, и использование национально-культурных некоммерческих организаций (НКО) для продвижения интересов иностранных государств в ущерб России. О готовности проработать с правоприменителями возможные меры для нейтрализации угроз, связанных с НКО, 26 ноября заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев («Единая Россия»).
Ликвидация общин и диаспор
В мае 2025 г. Мосгорсуд ликвидировал региональную общественную организацию «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» по иску Минюста, сообщал ТАСС со ссылкой на решение суда. Там говорится, что организация не предоставляет отчеты о работе, а ее устав «содержит положения, противоречащие законодательству».
Одна из целей Стратегии государственной нацполитики – межнациональное и межрелигиозное согласие, противодействие экстремизму и конфликтам на национальной и религиозной почве. Ее хотят достигнуть с помощью профилактики и предупреждения конфликтов: защиты общества от «внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия», а также проведения просветительских мероприятий.
В стране намерены работать над тем, чтобы источники и результаты финансирования проектов, направленных на реализацию нацполитики, были открытыми, а проекты НКО в сфере межнациональных отношений получали поддержку, следует из стратегии. За 11 лет власти улучшат нормативно-правовое регулирование в работе НКО и систему мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений.
Организационно-правовой формой НКО, ориентированных на национально-культурную тематику, является национально-культурная автономия, рассказал заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук по научной работе и общественным связям Сергей Мельников. Есть и другие крупные объединения – например, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Союз армян России и др. Они могут влиять на государственную нацполитику в стране, а с большинством из них у власти выстроены конструктивные отношения, отметил Мельников.
По мнению Мельникова, специальный подход к регулированию таких НКО не нужен. Он напомнил, что в России уже действуют законы об общественных объединениях, об НКО, а также о национально-культурных автономиях. «Важнее не принятие дополнительных нормативно-правовых актов на эту тему, а настройка существующей правовой системы», – сказал Мельников.
В документах, принимаемых с учетом указа № 809 о традиционных духовно-нравственных ценностях, говорится о единстве народов России, в том числе в Стратегии государственной нацполитики, отмечает политолог Александр Немцев. «Возникает вопрос об этом понятии: что есть народы России?» – отметил он. В то время, как особое внимание уделяют миграционным потокам, о коренных народах России, их культурной идентичности и уникальности практически ничего не слышно, сказал Немцев.