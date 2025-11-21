В правительстве создадут комиссию по национальной политике

Создание правкомиссии указывает на то, что в недрах этой структуры уже назрело какое-то управленческое решение, которому требуется оформление в тот или иной нормативный акт, а поддержка главы государства означает, что концепция его уже сформирована и поддержана, и дело только за формальными процедурами, считает Захаров. «Речь может идти о новых поправках в сфере национальной политики и межнациональных отношений, и через несколько месяцев можно ожидать появления проекта федерального закона, контуры которого как раз и будет обсуждать и формализовывать новая правкомиссия», – предположил эксперт.