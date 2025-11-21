В правительстве создадут комиссию по национальной политике

В правительстве создадут комиссию по национальной политикеЕе учреждение может означать появление поправок в законодательство, которые концептуально уже одобрены
В России появится правительственная комиссия по национальной политике. Это следует из проекта постановления Белого дома, который размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Документ разработало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
Правкомиссия будет координационным органом, который сосредоточится на выработке единых подходов к реализации государственной национальной политики. Она намерена работать с федеральными органами исполнительной власти, органами субъектов России и организациями.
Среди задач правительственной комиссии – улучшение правового регулирования. Из документа следует, что она будет работать над мерами, которые укрепят единство российской нации, сформируют общероссийскую гражданскую идентичность и патриотизм, обеспечат межнациональное, межрелигиозное согласие, этнокультурное и языковое многообразие, а также предупредят конфликты на национальной и религиозной почве.
Комиссия будет следить за ходом реализации стратегии государственной национальной политики до 2036 г., определять приоритетные направления расходования средств федбюджета и бюджетов субъектов. Она также займется анализом законодательства в сфере нацполитики, будет взаимодействовать с национально-культурными автономиями, религиозными и научными организациями, общественными объединениями.
Председателем комиссии станет один из зампредов правительства России. Сейчас национальная политика находится в ведении вице-премьера Татьяны Голиковой. Заместителем председателя правкомиссии будет руководитель ФАДН. Эту должность с момента основания агентства (с 2015 г.) занимает Игорь Баринов.
Координация по вопросам межнациональных отношений возложена на межведомственную рабочую группу, говорил в ноябре президент Владимир Путин во время заседания Совета по межнациональным отношениям. Тогда же он предложил повысить ее статус до правкомиссии, «учитывая значимость этой сферы».
Необходимость этого решения объясняется обновленным содержанием самой стратегии и возросшими задачами по противодействию новым рискам и вызовам, которые бросает коллективный Запад, говорит профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ Владимир Зорин (в 2001–2004 гг. – министр РФ, курировал национальную политику). «Мы столкнулись с серьезной задачей, которая связана с необходимостью более широкой координации деятельности федеральных органов исполнительной власти», – сказал он. По словам Зорина, около 30 федеральных ведомств, агентств и структур имеют отношение к реализации государственной национальной политики. Вопросы носят комплексный, многоотраслевой характер и решать их наиболее эффективно именно в компетенции правительства, отметил он.
О приоритетах реализации национальной политики говорил президент, напомнил Зорин. «Он особо подчеркнул ключевые позиции: это мониторинг и раннее предупреждение конфликтов, борьба с теориями так называемой «деколонизации» России, а также усиление регионального компонента в реализации государственной национальной политики, что предусматривает расширение инструментов у руководителей субъектов федерации для работы на местах», – заявил он.
На языке бюрократии создание правительственной комиссии из межведомственной рабочей группы прежде всего означает изменение нормативной значимости ее рекомендаций, пояснил юрист Олег Захаров. Если рабочая группа может действовать только через входящие в нее министерства для подготовки и внесения нормативных актов, то правкомиссия может уже самостоятельно формировать и вносить проекты нормативных актов в правительство, сказал он. «В паутине чиновничьих полномочий это снимает вязкость обсуждений и волокиту в выработке нормативных решений», – сказал Захаров.
Создание правкомиссии указывает на то, что в недрах этой структуры уже назрело какое-то управленческое решение, которому требуется оформление в тот или иной нормативный акт, а поддержка главы государства означает, что концепция его уже сформирована и поддержана, и дело только за формальными процедурами, считает Захаров. «Речь может идти о новых поправках в сфере национальной политики и межнациональных отношений, и через несколько месяцев можно ожидать появления проекта федерального закона, контуры которого как раз и будет обсуждать и формализовывать новая правкомиссия», – предположил эксперт.
«Ведомости» направили запрос в правительство и ФАДН, чтобы уточнить, кто конкретно войдет в состав правкомиссии.